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Інтервʼю Зеленського Такеру Карлсону — в Офісі президента зробили заяву

4 липня 2024 12:00
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Ілля Рябінін
редактор
В Офісі президента відреагували на інтерв'ю Зеленського Такеру Карлсону
Американський журналіст-телеведучий Такер Карлсон. Фото: REUTERS/Marco Bello
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Офісі президента України відреагували на анонс від американського журналіста-телеведучого Такера Карлсона щодо інтерв'ю з президентом Володимиром Зеленським. Там заявили, що в графіку глави держави американського медійника немає. 

Про це повідомив прессекретар Офісу президента України Сергій Нікіфоров у четвер, 4 липня. 

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"Пану Такеру Карлсону варто уважніше перевіряти свої джерела в ФСБ. У Президента України зовсім інший графік, і Такера Карлсона там немає", — написав він у Facebook. 

зеленський такер карлсон
Скриншот допису Нікіфорова

Що передувало

Нагадаємо, незадовго до цього Такер Карлсон оголосив про інтерв'ю з Володимиром Зеленським. Також американський медійник відомий своїми інтерв'ю з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм та президентом Росії Володимиром Путіним.

Інтерв'ю Карлсона з Путіним

Інтерв'ю Карлсона з Путіним з'явилося цьогоріч, на початку лютого. Сам журналіст визнав, що воно більше нагадувало монолог глави Кремля, де той повторив усі свої божевільні наративи, що переглянули 216 мільйонів людей.

Водночас у ГУР відреагували на цю зустріч і заявили, що Росія таким чином намагається поширювати свою ІПСО іноземному суспільству. А в Білому домі назвали таку розмову непотрібною, адже російський президент вже й так зміг показати всю свою жорстокість. 

Володимир Зеленський журналісти ЗМІ Україна інтерв'ю Такер Карлсон

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