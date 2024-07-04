В Офісі президента відреагували на інтерв'ю Зеленського Такеру Карлсону

Американський журналіст-телеведучий Такер Карлсон. Фото: REUTERS/Marco Bello

В Офісі президента України відреагували на анонс від американського журналіста-телеведучого Такера Карлсона щодо інтерв'ю з президентом Володимиром Зеленським. Там заявили, що в графіку глави держави американського медійника немає.

Про це повідомив прессекретар Офісу президента України Сергій Нікіфоров у четвер, 4 липня.

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"Пану Такеру Карлсону варто уважніше перевіряти свої джерела в ФСБ. У Президента України зовсім інший графік, і Такера Карлсона там немає", — написав він у Facebook.

Скриншот допису Нікіфорова

Що передувало

Нагадаємо, незадовго до цього Такер Карлсон оголосив про інтерв'ю з Володимиром Зеленським. Також американський медійник відомий своїми інтерв'ю з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм та президентом Росії Володимиром Путіним.

Інтерв'ю Карлсона з Путіним

Інтерв'ю Карлсона з Путіним з'явилося цьогоріч, на початку лютого. Сам журналіст визнав, що воно більше нагадувало монолог глави Кремля, де той повторив усі свої божевільні наративи, що переглянули 216 мільйонів людей.

Водночас у ГУР відреагували на цю зустріч і заявили, що Росія таким чином намагається поширювати свою ІПСО іноземному суспільству. А в Білому домі назвали таку розмову непотрібною, адже російський президент вже й так зміг показати всю свою жорстокість.