В Офисе президента отреагировали на интервью Зеленского Такера Карлсона

Американский журналист-телеведущий Такер Карлсон. Фото: REUTERS/Marco Bello

В Офисе президента Украины отреагировали на анонс от американского журналиста-телеведущего Такера Карлсона по поводу интервью с президентом Владимиром Зеленским. Там заявили, что в графике главы государства американского медийщика нет.

Об этом сообщил пресс-секретарь Офиса президента Украины Сергей Никифоров в четверг, 4 июля.

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"Господину Такеру Карлсону стоит внимательнее проверять свои источники в ФСБ. У Президента Украины совсем другой график, и Такера Карлсона там нет", — написал он в Facebook.

Скриншот сообщения Никифорова

Что предшествовало

Напомним, незадолго до этого Такер Карлсон объявил об интервью с Владимиром Зеленским. Также американский медийщик известен своими интервью с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, президентом Аргентины Хавьером Милеем, и президентом России Владимиром Путиным.

Интервью Карлсона с Путиным

Интервью Карлсона с Путиным появилось в этом году в начале февраля. Сам журналист признал, что оно больше напоминало монолог главы Кремля, где тот повторил все свои сумасшедшие нарративы, просмотревшие 216 миллионов человек.

В то же время, в ГУР отреагировали на эту встречу и заявили, что Россия таким образом пытается распространять свою ИПСО иностранному обществу. А в Белом доме назвали такой разговор ненужным, ведь российский президент уже и так смог показать всю свою жестокость.