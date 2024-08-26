Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Ірина Верещук розповіла, на якому етапі відкриття гуманітарного коридору на Курщині arrow

Ірина Верещук розповіла, на якому етапі відкриття гуманітарного коридору на Курщині

26 серпня 2024 06:19
Марія Маркевич - Журналіст
Марія Маркевич
Журналіст
Гуманітарний коридор для росіян
Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Фото: скріншот
Марія Маркевич - Журналіст
Марія Маркевич
Журналіст

Україна виконала свої зобовʼязання згідно з міжнародним гуманітарним правом, оголосивши про можливість відкриття гуманітарного коридору в Курській області. Однак Росія не зверталась з проханням його відкрити. 

Про це розповіла Ірина Верещук під час Форуму ветеранів. 

Читайте також:

Гуманітарний коридор для росіян

Відповідно до міжнародного гуманітарного права, Україна заявила про готовність відкрити гуманітарний коридор для росіян на Курщині, однак відповіді від Росії не отримала. 

"Вони не звертались ні до України, як це передбачає міжнародне гуманітарне право, ані до Червоного хреста. Немає звернень російської влади. Тобто, ми свій мандат виконали, ми оголосили про таку можливість", — розповіла Ірина Верещук. 

Нещодавно Генеральний штаб в присутності Міжнародного комітету червоного хреста зафіксував, що Росія як держава не зверталась щодо відкриття коридору. Також пані Верещук спростувала твердження, що нібито Україна евакуюватиме росіян на нашу територію. 

"Ніхто ніяких росіян не брав і не збирався. Але ми зобовʼязані виконати норми міжнародного гуманітарного права, що ми і зробили. До речі, ми отримали схвальні відгуки саме від міжнародної спільноти", — відзначила Міністерка з питань реінтеграції. 

Також важливі новини дня по темі:

евакуація Ірина Верещук Мінреінтеграції окупація Курська область

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:30 Ціни на кукурудзу в Україні — скільки коштує 1 тонна зерна наприкінці серпня

Ексклюзив

06:27 У Варшаві відбувся фестиваль борщу BorschFest — фото

06:19 Ірина Верещук розповіла, на якому етапі відкриття гуманітарного коридору на Курщині

06:10 Як отримувати пенсію загиблого партнера — умови та список документів

06:01 Клієнти Ощадбанку стикаються з проблеми закриття карток — що відомо

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

Термінова новина

05:58 Тривога охопила більшість областей України, зокрема Київ — яка небезпека

05:55 Аналітики повідомили, які сили РФ перекинула на Курщину

05:50 РФ запустила дрони на Київ з Курської області — до десятка знищено на підступах до міста

Ексклюзив

05:04 Військовий медик розповів про одну із найбільших небезпек на війні

04:59 Росія підняла у повітря 11 бортів Ту-95МС, — Повітряні сили ЗСУ

06:30 Ціни на кукурудзу в Україні — скільки коштує 1 тонна зерна наприкінці серпня

Ексклюзив

06:27 У Варшаві відбувся фестиваль борщу BorschFest — фото

06:19 Ірина Верещук розповіла, на якому етапі відкриття гуманітарного коридору на Курщині

06:10 Як отримувати пенсію загиблого партнера — умови та список документів

06:01 Клієнти Ощадбанку стикаються з проблеми закриття карток — що відомо

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

Термінова новина

05:58 Тривога охопила більшість областей України, зокрема Київ — яка небезпека

05:55 Аналітики повідомили, які сили РФ перекинула на Курщину

05:50 РФ запустила дрони на Київ з Курської області — до десятка знищено на підступах до міста

Ексклюзив

05:04 Військовий медик розповів про одну із найбільших небезпек на війні

04:59 Росія підняла у повітря 11 бортів Ту-95МС, — Повітряні сили ЗСУ

Ексклюзив

12:22 Боротьба у нас в крові — Світуля з "Привоза" про людей, бізнес та незалежність

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

Ексклюзив

06:23 33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

06:04 Найбільші успіхи українського спорту за роки незалежності — пригадуємо усіх героїв

23 серпня 2024

18:08 Історичний візит прем'єра Індії до України — про що Моді говорив із Зеленським

Ексклюзив

07:27 Прапор на Олімпіаді — ціна перемоги від чемпіонки Комащук

06:31 Всі мають це приготувати — Клопотенко про нову традицію українців на День Незалежності

22 серпня 2024

05:32 Мільярди на вбивства — скільки грошей Росія витратила на ракетні обстріли України

21 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

20 серпня 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

Text

19:18 Офіцер ЗСУ Олексюк описав, як проходять піхотні штурми росіян

Text

16:59 Росіяни обстрілюють Суджу, страждає цивільне населення — офіцер ЗСУ пояснив ситуацію

Text

00:06 Гендиректор освітньої мережі А+ пояснила основну проблему профтехосвіти в Україні

24 серпня 2024
Text

20:01 Ділянку тунелю на "Деміївській" відремонтують за 600 мільйонів грн — Бахматов поділився деталями

Text

20:00 Знищена ворожа техніка та Суджа під контролем ЗСУ — ексклюзив Новини.LIVE з Курської області

Text

19:33 Ми вільний народ — одесити розповіли, що для них означає День Незалежності України

Text

19:22 Відомий актор пояснив, чому Росія "прозріла", коли Україна "стала не такою, як вона"

Text

19:03 Чи дійсно територія Росії насправді належить Україні — історик здивував подробицями

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

Text

18:03 Знайти досить складно — Терехов пояснив, чого наразі не вистачає в інфраструктурі Харкова

Text

17:07 Бійці Третьої штурмової висловилися про ротації на службі та підготовку новобранців

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

25 серпня 2024

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

14 серпня 2024

12:44 Пенсії у вересні зростуть — хто отримає надбавки

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку