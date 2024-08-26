Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Фото: скріншот

Україна виконала свої зобовʼязання згідно з міжнародним гуманітарним правом, оголосивши про можливість відкриття гуманітарного коридору в Курській області. Однак Росія не зверталась з проханням його відкрити.

Про це розповіла Ірина Верещук під час Форуму ветеранів.

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Відповідно до міжнародного гуманітарного права, Україна заявила про готовність відкрити гуманітарний коридор для росіян на Курщині, однак відповіді від Росії не отримала.

"Вони не звертались ні до України, як це передбачає міжнародне гуманітарне право, ані до Червоного хреста. Немає звернень російської влади. Тобто, ми свій мандат виконали, ми оголосили про таку можливість", — розповіла Ірина Верещук.

Нещодавно Генеральний штаб в присутності Міжнародного комітету червоного хреста зафіксував, що Росія як держава не зверталась щодо відкриття коридору. Також пані Верещук спростувала твердження, що нібито Україна евакуюватиме росіян на нашу територію.

"Ніхто ніяких росіян не брав і не збирався. Але ми зобовʼязані виконати норми міжнародного гуманітарного права, що ми і зробили. До речі, ми отримали схвальні відгуки саме від міжнародної спільноти", — відзначила Міністерка з питань реінтеграції.