Министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Фото: скриншот

Украина выполнила свои обязательства согласно международному гуманитарному праву, объявив о возможности открытия гуманитарного коридора в Курской области. Однако Россия не обращалась с просьбой открыть его.

Об этом рассказала Ирина Верещук во время Форума ветеранов.

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Гуманитарный коридор для россиян

Согласно международному гуманитарному праву, Украина заявила о готовности открыть гуманитарный коридор для россиян в Курской области, однако ответа от России не получила.

"Они не обращались ни к Украине, как это предусматривает международное гуманитарное право, ни к Красному кресту. Нет обращений российских властей. То есть мы свой мандат выполнили, мы объявили о такой возможности", — рассказала Ирина Верещук.

Недавно Генеральный штаб в присутствии Международного комитета красного креста зафиксировал, что Россия как государство не обращалось по поводу открытия коридора. Также Верещук опровергла утверждение, что якобы Украина будет эвакуировать россиян на нашу территорию.

"Никто никаких россиян не брал и не собирался. Но мы обязаны выполнить нормы международного гуманитарного права, что мы и сделали. Кстати, мы получили одобрительные отзывы именно от международного сообщества", — отметила Министр по вопросам реинтеграции.