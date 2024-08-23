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Історичний візит прем'єра Індії до України — про що Моді говорив із Зеленським

23 серпня 2024 18:08
Галина Остаповець - Журналіст
Зеленський зустрівся із прем'єром Індії у Києві - головні заяви - новини
Нарендра Моді та Володимир Зеленський. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE
Галина Остаповець - Журналіст

Вперше за час незалежності України із офіційним візитом до України прибув прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді. Разом з ним приїхав міністр закордонних справ, радник із нацбезпеки, десятки дипломатів, радників та журналістів. Останні раді були поспілкуватися зі своїми українськими колегами та активно цікавилися подіями в Україні. 

Зеленський та Моді говорили більше двох годин

Спершу зустріч тет-а-тет поміж Зеленським та Моді передбачала лише 30 хв розмови. Натомість тривала більше 2 годин. І це позитивна новина для України. 

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Індійський прем’єр заявив, що приїхав до України із посланням миру. І саме війні в Україні і її справедливому закінченню була присвячена більша частина переговорів. Раніше західна преса писала, що Індія заявила про готовність передавати повідомлення між Зеленським та Путіним, однак даний візит, за її повідомленнями, був більше декларативним.   

На його переконання, питання війни можна вирішити діалогом та дипломатією і Індія готова зробити внесок у цей процес зі свого боку. Моді додав, що таку ж саму думку він доніс Путіну на початку липня. До речі, у той самий день 8 липня, коли російські ракети атакували Київ і поцілили у дитячу лікарю Охматид.

У свою чергу президент Зеленський зазначив, що для України пріоритетом є закінчення війни та справедливий мир, а сам візит прем'єра Індії називає історичним.

"Це питання для нас пріоритет і однією із тем нашої зустрічі з Прем'єр-міністром Моді є саме Саміт світу, як ми можемо просуватися в цьому напрямку. Ми очікуємо, що Індія зможе приєднатися до спільного комюніке інавгураційного Саміту", — зазначив президент.

Малось на увазі, щоби Індія офіційно підписалася під комюніке Саміту миру, який уклали за його підсумками у Швейцарії. Індійська сторона була присутня на цій події у швейцарському місті Бюргеншток, однак підпису під документом не поставила.

В кулуарах говорили, це сталося в тому числі через тісні економічні зв’язки із РФ після початку війни в Україні. Зокрема, щодо купівлі російської нафти. Наразі Росія є головним постачальником нафти в Індію. 

Зустріч Моді та Зеленського не передбачала заяв перед журналістами та запитань від них. На офіційній частині підписали 4 документи. 

  • Меморандум щодо гуманітарної грантової допомоги для розвитку громад;
  • Угода про співпрацю в сільському господарстві та харчовій промисловості;
  • Програма культурного співробітництва на 2024-2028 роки;
  • Меморандум між державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та Центральною інспекцією з контролю за стандартами лікарських засобів МОЗ Індії.

Окрім цього, Моді та Зеленський разом вшанували пам'ять дітей, які загинули внаслідок російської агресії, на території Національного музею історії України у Другій світовій війні.
 

війна Індія Україна війна в Україні Росія

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