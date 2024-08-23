Зеленский встретился с премьером Индии в Киеве - главные заявления - новости

Нарендра Моди и Владимир Зеленский. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Впервые за время независимости Украины с официальным визитом в Украину прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди. Вместе с ним приехал министр иностранных дел, советник по нацбезопасности, десятки дипломатов, советников и журналистов. Последние радо общались со своими украинскими коллегами и активно интересовались событиями в Украине.

Зеленский и Моди говорили больше двух часов

Сначала встреча тет-а-тет между Зеленским и Моди предполагала всего 30 минут разговора, но в последствии длилась более 2 часов. И это позитивная новость для Украины.

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Индийский премьер заявил, что приехал в Украину с посланием мира. Именно войне в Украине и ее справедливому окончанию была посвящена большая часть переговоров. Ранее западная пресса писала, что Индия заявила о готовности передавать сообщения между Зеленским и Путиным, однако данный визит, по ее сообщениям, был более декларативным.

По убеждению Моди, вопрос войны можно решить диалогом и дипломатией, и Индия готова внести вклад в этот процесс со своей стороны. Моди добавил, что такое же мнение он донес Путину в начале июля. Кстати, в тот же день 8 июля, когда российские ракеты атаковали Киев и попали в детскую больницу Охматдит.

В свою очередь, президент Зеленский отметил, что для Украины приоритетом является окончание войны и справедливый мир, а сам визит премьера Индии называет историческим.

"Этот вопрос для нас приоритет и одной из тем нашей встречи с премьер-министром Моди является именно cаммит мира, как мы можем продвигаться в этом направлении. Мы ожидаем, что Индия сможет присоединиться к общему коммюнике инаугурационного cаммита", — отметил президент.

Имелось в виду, чтобы Индия официально подписалась под коммюнике Саммита мира, который был заключен по его итогам в Швейцарии. Индийская сторона присутствовала в швейцарском городе Бюргеншток, однако подписи под документом не поставила.

В кулуарах говорили, что это случилось в том числе из-за ее тесных экономических связей с РФ после начала войны в Украине. В частности, по поводу покупки российской нефти. На данный момент Россия является основным поставщиком нефти в Индию.

Встреча Моди и Зеленского не подразумевала заявлений перед журналистами и вопросов от них. На официальной части подписали 4 документа.

Меморандум о гуманитарной грантовой помощи для развития общин;

Соглашение о сотрудничестве в сельском хозяйстве и пищевой промышленности;

Программа культурного сотрудничества на 2024–2028 годы;

Меморандум между государственной службой Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками и Центральной инспекцией по контролю за стандартами лекарственных средств Минздрава Индии.

Моде и Зеленский также вместе почтили память детей, погибших в результате российской агрессии, на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.