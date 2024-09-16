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Історик Тімоті Снайдер став учасником забігу на підтримку українських військовополонених

16 вересня 2024 00:35
Чекарьова Марія - редактор
Тімоті Снайдер взяв участь у київському забігу на підтримку військовополонених
Тімоті Снайдер на забігу в Києві 14 вересня 2024 року. Фото: Олександр Магула/Суспільне
Чекарьова Марія - редактор

Тімоті Снайдер взяв участь в адвокаційному забігу Run for Freedom за звільнення військових і цивільних українців з полону. Задля підтримки полонених українців він пробіг десять кілометрів.

Про це повідомили на сторінці фандрейзингової платформи UNITED24 у Facebook у суботу, 14 вересня.

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Амбасадор UNITED24 пробіг десять кілометрів, щоб підтримати полонених та їхні родини, а також привернути увагу суспільства до цієї важливої проблеми.

"Сьогодні Україна повернула ще 103 українських військових з російського полону, але 28 тисяч наших людей досі в неволі. Ми пам’ятаємо про всіх, кого утримує країна-агресорка. Дякуємо нашому амбасадору за небайдужість", — йдеться в повідомленні UNITED24.

Хто такий Тімоті Снайдер

Тімоті Снайдер — історик, професор Єльського університету. У жовтні 2022 року він приєднався до амбасадорів фандрейзингової платформи UNITED24. У листопаді того ж року запустив збір на систему протидії дронам для Києва, а вже в лютому 2023 року зібрав потрібну суму — один мільйон 268 тисяч 196 доларів. Також Тімоті Снайдер вже зібрав понад два мільйони 347 тисяч 900 доларів на іноваційну українську систему сенсорів "Безпечне небо", яка дозволяє відстежувати ворожі цілі в небі та прогнозувати їхній маршрут. Завдяки зібраним коштам вдасться захистити від дронів і ракет Одеську, Миколаївську, Херсонську, Сумську, Харківську, Черкаську, Кіровоградську та Полтавську області.

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Київ війна в Україні біг UNITED24 амбасадор

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