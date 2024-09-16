Тимоти Снайдер принял участие в киевском забеге в поддержку военнопленных

Тимоти Снайдер на забеге в Киеве 14 сентября 2024 года. Фото: Александр Магула/Суспільне

Тимоти Снайдер принял участие в адвокационном забеге Run for Freedom за освобождение военных и гражданских украинцев из плена. Для поддержки пленных украинцев он пробежал десять километров.

Об этом сообщили на странице фандрейзинговой платформы UNITED24 в Facebook в субботу, 14 сентября.

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Амбассадор UNITED24 пробежал десять километров, чтобы поддержать пленных и их семьи, а также привлечь внимание общества к этой важной проблеме.

"Сегодня Украина вернула еще 103 украинских военных из российского плена, но 28 тысяч наших людей до сих пор в неволе. Мы помним обо всех, кого удерживает страна-агрессор. Спасибо нашему послу за неравнодушие", — говорится в сообщении UNITED24.

Кто такой Тимоти Снайдер

Тимоти Снайдер — историк, профессор Йельского университета. В октябре 2022 года он присоединился к послам фандрейзинговой платформы UNITED24. В ноябре того же года запустил сбор на систему противодействия дронам для Киева, а уже в феврале 2023 года собрал нужную сумму — один миллион 268 тысяч 196 долларов. Также Тимоти Снайдер уже собрал более двух миллионов 347 тысяч 900 долларов на инновационную украинскую систему сенсоров "Безопасное небо", позволяющую отслеживать вражеские цели в небе и прогнозировать их маршрут. Благодаря собранным средствам удастся защитить от дронов и ракет Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Сумскую, Харьковскую, Черкасскую, Кировоградскую и Полтавскую области.