Уряд заборонив продавати електронні сигарети в Україні

Один з українських магазинів електронних сигарет. Фото: eko-smoke.ua

Кабінет міністрів України у четвер, 11 липня офіційно заборонив продаж сигарет та електронних сигарет з ароматизаторами. Водночас всі наявні упаковки сигарет повинні мати комбіновані медичні попередження.

Про це заявили у пресслужбі Центру громадянського представництва "Життя".

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Як стало відомо, згідно з Законом України №1978-XI, який набув чинності 11 липня 2023 року, цьогоріч з продажу мають зникнути:

ароматизовані сигарети;

тютюн для самокруток;

електронні сигарети та рідини до них;

тютюнові вироби з неналежним маркуванням.

Закон дав час на продаж залишків сигарет, введених в обіг до набрання чинності відповідних положень, але не довше дванадцяти місяців з дня набрання чинності цим. Відтепер всі упаковки тютюнових виробів для куріння мають бути з оновленими медичними попередженнями: на 65% площі найбільшої сторони пачки має бути розміщено зображення хвороб, спричинених курінням, і текст, який застерігає про шкоду та наслідки куріння.

Водночас для людей, які хочуть кинути палити, на пачці розміщено QR-код з посиланням на безоплатний сервіс Центру громадського здоров’я щодо надання допомоги "Я кидаю курити!".

Нагадаємо, раніше детективи економічної безпеки викрили одесита, який розповсюджував сигарети без марок акцизного податку, вилучили нелегальний товар, загальною вартістю у мільйон гривень.

Також ми повідомляли, що Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №11090, який передбачає значне підвищення акцизу на сигарети, через що ціни на тютюнові вироби можуть зрости.