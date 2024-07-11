Правительство запретило продавать электронные сигареты в Украине

Один из украинских магазинов электронных сигарет. Фото: eko-smoke.ua

Кабинет Министров Украины в четверг, 11 июля, официально запретил продажу сигарет и электронных сигарет с ароматизаторами. В то же время все упаковки сигарет, которые есть в наличии, должны иметь комбинированные медицинские предупреждения.

Об этом заявили в пресс-службе Центра гражданского представительства "Житття".

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Как стало известно, согласно Закону Украины №1978-XI, который вступил в силу 11 июля 2023 года, в этом году из продаж должны исчезнуть:

ароматизированные сигареты;

табак для самокруток;

электронные сигареты и жидкости к ним;

табачные изделия с ненадлежащей маркировкой.

Закон дал время на продажу остатков сигарет, введенных в обращение до вступления в силу соответствующих положений, но не дольше двенадцати месяцев со дня вступления в силу этого. Теперь все упаковки табачных изделий для курения должны быть с обновленными медицинскими предупреждениями: на 65% площади наибольшей стороны пачки должно быть размещено изображение болезней, вызванных курением, и текст, предупреждающий о вреде и последствиях курения.

В то же время для людей, которые хотят бросить курить, на пачке размещен QR-код со ссылкой на бесплатный сервис Центра общественного здоровья по оказанию помощи "Я бросаю курить!".

Напомним, ранее детективы экономической безопасности разоблачили одессита, распространявшего сигареты без марок акцизного налога, изъяли нелегальный товар общей стоимостью в миллион гривен.

Также мы сообщали, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №11090, предусматривающий значительное повышение акциза на сигареты, из-за чего цены на табачные изделия могут вырасти.