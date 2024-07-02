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Кабмін планує запровадити гранти на навчання у ВНЗ — як це працюватиме

2 липня 2024 20:42
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Кабмін запровадить гранти для навчання у ВНЗ
Студенти на денній формі навчання. Фото: svoboda.org
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

У найближчій перспективі Кабінет міністрів має намір ухвалити постанову, згідно з якою буде експерементально запроваджено гранти на навчання у закладах вищої освіти. Перевага надається освіті, пов'язаній з військовими науками.

Відповідні зміни буде внесено у законопроєкт №10399

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Гранти на навчання у ВНЗ. Фото: Кабмін

Гранти на навчання у ВНЗ

Згідно з документом, запроваджуватиметья перехідний період, коли в Україні залишатиметься держзамовлення й водночас буде поступово впроваджуватися система державних грантів. 

"У такий спосіб ми побачимо, що обиратимуть діти, будемо намагатися їх фінансово стимулювати обирати потрібні для держави професії", — розповів голова Комітету освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Бабак переконаний, що на сьогоднішній день в Україні збільшується держзамовлення. Йдеться передусім про воєнні науки та на спеціальності, які пов’язані з воєнною промисловістю.

Раніше ми повідомляли, що усі чоловіки на денній або дуальній формі навчання зобов'язані проходити базову військову підготовку

Нагадаємо, ми інформували, чи можна чоловікам вступити до університету без військового квитка.

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