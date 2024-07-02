Кабмин введет гранты для обучения в вузе

Студенты на дневной форме обучения. Фото: svoboda.org

В ближайшей перспективе Кабинет министров намерен принять постановление, согласно которому будут экспериментально введены гранты на обучение в учреждениях высшего образования. Предпочтение отдается образованию, связанному с военными науками.

Соответствующие изменения будут внесены в законопроект №10399.

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Гранты на обучение в ВУЗах

Согласно документу, будет вводить переходный период, когда в Украине будет оставаться госзаказ и одновременно будет постепенно внедряться система государственных грантов.

"Таким образом мы увидим, что будут выбирать дети, будем пытаться их финансово стимулировать выбирать нужные для государства профессии", — рассказал глава Комитета образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Бабак убежден, что на сегодняшний день в Украине увеличивается госзаказ. Речь идет прежде всего о военных науках и специальностях, связанных с военной промышленностью.

Ранее мы сообщали, что все мужчины на дневной или дуальной форме обучения обязаны проходить базовую военную подготовку.

Напомним, мы информировали, можно ли мужчинам поступить в университет без военного билета.