Кабмин введет гранты для обучения в вузе

Кабмин планирует ввести гранты на обучение в ВУЗах — как это будет работать
В ближайшей перспективе Кабинет министров намерен принять постановление, согласно которому будут экспериментально введены гранты на обучение в учреждениях высшего образования. Предпочтение отдается образованию, связанному с военными науками.
Соответствующие изменения будут внесены в законопроект №10399.
Гранты на обучение в ВУЗах
Согласно документу, будет вводить переходный период, когда в Украине будет оставаться госзаказ и одновременно будет постепенно внедряться система государственных грантов.
"Таким образом мы увидим, что будут выбирать дети, будем пытаться их финансово стимулировать выбирать нужные для государства профессии", — рассказал глава Комитета образования, науки и инноваций Сергей Бабак.
Бабак убежден, что на сегодняшний день в Украине увеличивается госзаказ. Речь идет прежде всего о военных науках и специальностях, связанных с военной промышленностью.
Ранее мы сообщали, что все мужчины на дневной или дуальной форме обучения обязаны проходить базовую военную подготовку.
Напомним, мы информировали, можно ли мужчинам поступить в университет без военного билета.
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