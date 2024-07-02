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Кабмін виділив 2,4 млрд гривень на ремонт доріг

2 липня 2024 18:36
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
У Кабміні виділили 2,4 мільярда гривень із Резервного фонду на ремонт доріг для потреб ЗСУ
Ремонт дороги. Фото: Вечірній Київ
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Кабінет Міністрів України виділив 2,39 мільярда гривень на відновлення автомобільних шляхів місцевого значення. Вони використовуються для потреб Збройних сил України.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram, посилаючись на відповідне рішення уряду, ухвалене 2 липня.

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Ремонт доріг для потреб ЗСУ

Мельничук заявив, що спочатку ці кошти призначалися на виплату додаткової дотації з державного бюджету до місцевих бюджетів на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих та тимчасово окупованих територіях.

Водночас Кабмін вирішив зменшити фінансування за цією програмою на 2,39 млрд грн і передати ці кошти в Резервний фонд.

Надалі уряд виділив на безповоротній основі за рахунок коштів Резервного фонду державного бюджету 2,39 млрд грн для здійснення заходів, пов’язаних із відновленням автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що використовуються для потреб Збройних сил України, обласним державним адміністраціям (для обласних військових адміністрацій).

Які регіони отримають кошти

Виділено буде:

— Дніпропетровська область — 196,4 млн грн;
— Донецька область — 324,5 млн грн;
— Запорізька область — 350 млн грн;
— Миколаївська область — 307,1 млн грн;
— Сумська область — 222,2 млн грн;
— Харківська область — 502,95 млн грн;
— Херсонська область — 224,3 млн грн;
— Чернігівська область — 258,79 млн грн.

Гроші отримають обласні адміністрації.

Нагадаємо, Кабмін вніс зміни до Порядку виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів в межах країни через Укрпошту. Відомо, яким чином відтепер будуть здійснюватись виплати пенсій.

Раніше ми писали, що в Одесі запланували черговий ремонт доріг. На роботи цього разу готові витратити понад 17 мільйонів гривень. Кошти візьмуть з місцевого бюджету.

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