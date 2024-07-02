В Кабмине выделили 2,4 миллиарда гривен из Резервного фонда на ремонт дорог для нужд ВСУ

Ремонт дороги. Фото: Вечерний Киев

Кабинет Министров Украины выделил 2,39 миллиарда гривен на восстановление автомобильных дорог местного значения. Они используются для нужд Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, ссылаясь на соответствующее решение правительства, принятое 2 июля.

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Мельничук заявил, что первоначально эти средства предназначались на выплату дополнительной дотации из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление полномочий органов местного самоуправления на деоккупированных и временно оккупированных территориях.

В то же время, Кабмин решил снизить финансирование по этой программе на 2,39 млрд грн и передать эти средства в Резервный фонд.

В дальнейшем правительство выделило на безвозвратной основе за счет средств Резервного фонда государственного бюджета 2,39 млрд. грн. для осуществления мер, связанных с восстановлением автомобильных дорог общего пользования местного значения, используемых для нужд Вооруженных сил Украины, областным государственным администрациям (для областных военных администраций).

Какие регионы получат средства

Выделено будет:

— Днепропетровская область — 196,4 млн грн;

— Донецкая область — 324,5 млн грн;

— Запорожская область — 350 млн грн;

— Николаевская область — 307,1 млн грн;

— Сумская область — 222,2 млн грн;

— Харьковская область — 502,95 млн грн;

— Херсонская область — 224,3 млн грн;

— Черниговская область — 258,79 млн грн.

Деньги получат областные администрации.

Напомним, Кабмин внес изменения в Порядок выплаты и доставки пенсий и пособия по месту фактического проживания получателей в пределах страны через Укрпочту. Известно, каким образом теперь будут производиться выплаты пенсий.

Раньше мы писали, что в Одессе запланирован очередной ремонт дорог. На работы в этот раз готовы потратить более 17 миллионов гривен. Средства возьмут из местного бюджета.