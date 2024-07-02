В Кабмине выделили 2,4 миллиарда гривен из Резервного фонда на ремонт дорог для нужд ВСУ

Кабмин выделил 2,4 млрд гривен на ремонт дорог
Кабинет Министров Украины выделил 2,39 миллиарда гривен на восстановление автомобильных дорог местного значения. Они используются для нужд Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, ссылаясь на соответствующее решение правительства, принятое 2 июля.
Ремонт дорог для нужд ВСУ
Мельничук заявил, что первоначально эти средства предназначались на выплату дополнительной дотации из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление полномочий органов местного самоуправления на деоккупированных и временно оккупированных территориях.
В то же время, Кабмин решил снизить финансирование по этой программе на 2,39 млрд грн и передать эти средства в Резервный фонд.
В дальнейшем правительство выделило на безвозвратной основе за счет средств Резервного фонда государственного бюджета 2,39 млрд. грн. для осуществления мер, связанных с восстановлением автомобильных дорог общего пользования местного значения, используемых для нужд Вооруженных сил Украины, областным государственным администрациям (для областных военных администраций).
Какие регионы получат средства
Выделено будет:
— Днепропетровская область — 196,4 млн грн;
— Донецкая область — 324,5 млн грн;
— Запорожская область — 350 млн грн;
— Николаевская область — 307,1 млн грн;
— Сумская область — 222,2 млн грн;
— Харьковская область — 502,95 млн грн;
— Херсонская область — 224,3 млн грн;
— Черниговская область — 258,79 млн грн.
Деньги получат областные администрации.
Напомним, Кабмин внес изменения в Порядок выплаты и доставки пенсий и пособия по месту фактического проживания получателей в пределах страны через Укрпочту. Известно, каким образом теперь будут производиться выплаты пенсий.
Раньше мы писали, что в Одессе запланирован очередной ремонт дорог. На работы в этот раз готовы потратить более 17 миллионов гривен. Средства возьмут из местного бюджета.
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