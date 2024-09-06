У Кабміні змінили правила повернення з-за кордону евакуйованих дітей

Евакуація дітей з Покровська. Фото: Радіо Свобода/Сергій Нужненко

У Кабінеті Міністрів України ухвалили зміни до порядку повернення із-за кордону евакуйованих дітей, які були зараховані до закладів різних типів на цілодобове перебування. Змінилися вимоги про те, куди саме можуть повернути таких дітей та де вони мають проживати.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у п'ятницю, 6 вересня.

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Київська міська військова адміністрація може прийняти рішення про повернення дітей лише у прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу, опіку, усиновлення, сімʼю патронатного вихователя.

Також дитину можуть повернути лише до закладу чи малого групового будинку, який має відповідати таким вимогам:

будинок має бути розташований на території громад "помірного" або "задовільного" рівня ризику безпеки;

будинок має бути розташований мінімум за 50 км від державного кордону України з Росією та Білоруссю;

будинок має бути розташований мінімум за 100 км від адміністративної межі між тимчасово окупованою територією та іншою територією України, де не ведуться бойові дії, лінії бойового зіткнення.

Однак виключно органи військового командування адміністрації можуть приймати рішення про повернення дітей до закладу, що розташований на відстані менш як за 50 км від держкордону з РФ та Білоруссю, крім випадків, коли на території області ведуться бойові дії.

Встановлено персональну дисциплінарну відповідальність для голів обласних, Київської міської державних (військових) адміністрацій за дотриманням вимог повернення дітей.