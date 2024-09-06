Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Кабмін змінив порядок повернення евакуйованих дітей з-за кордону arrow

Кабмін змінив порядок повернення евакуйованих дітей з-за кордону

6 вересня 2024 15:05
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
У Кабміні змінили правила повернення з-за кордону евакуйованих дітей
Евакуація дітей з Покровська. Фото: Радіо Свобода/Сергій Нужненко
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

У Кабінеті Міністрів України ухвалили зміни до порядку повернення із-за кордону евакуйованих дітей, які були зараховані до закладів різних типів на цілодобове перебування. Змінилися вимоги про те, куди саме можуть повернути таких дітей та де вони мають проживати.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у п'ятницю, 6 вересня.

Читайте також:

Куди можуть повернути українських дітей з-за кордону

Київська міська військова адміністрація може прийняти рішення про повернення дітей лише у прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу, опіку, усиновлення, сімʼю патронатного вихователя. 

Також дитину можуть повернути лише до закладу чи малого групового будинку, який має відповідати таким вимогам:

  • будинок має бути розташований на території громад "помірного" або "задовільного" рівня ризику безпеки;
  • будинок має бути розташований мінімум за 50 км від державного кордону України з Росією та Білоруссю;
  • будинок має бути розташований мінімум за 100 км від адміністративної межі між тимчасово окупованою територією та іншою територією України, де не ведуться бойові дії, лінії бойового зіткнення.

Однак виключно органи військового командування адміністрації можуть приймати рішення про повернення дітей до закладу, що розташований на відстані менш як за 50 км від держкордону з РФ та Білоруссю, крім випадків, коли на території області ведуться бойові дії.

Встановлено персональну дисциплінарну відповідальність для голів обласних, Київської міської державних (військових) адміністрацій за дотриманням вимог повернення дітей.

Також важливі новини дня по темі:

Кабінет міністрів діти евакуація закордон

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:32 Курсант після відрахування з вишу та мобілізації не схотів платити за навчання — що вирішив суд

01:30 Виїзд за кордон для супроводу людини з інвалідністю — які документи вимагає закон

01:11 Кіченок скасувала весілля заради перемоги на US Open

00:52 Трамп заявив, що санкції проти Росії шкодять США

Термінова новина

00:40 Атака "Шахедів" триває — під загрозою половина областей України

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

00:35 Перемоги на Паралімпіаді-2024 — скарбничка України поповнилася срібними та бронзовою медалями

00:30 Лікування під час служби в армії — які права має військовий

00:11 П'яні військові за ніч побили п'ятьох перехожих — суд виніс вирок

00:04 На Харківщині судитимуть чоловіка, який зґвалтував свою малолітню доньку

6 вересня 2024

23:55 Умєров зустрівся з міністрами оборони скандинавських і балтійських країн — про що говорили

01:32 Курсант після відрахування з вишу та мобілізації не схотів платити за навчання — що вирішив суд

01:30 Виїзд за кордон для супроводу людини з інвалідністю — які документи вимагає закон

01:11 Кіченок скасувала весілля заради перемоги на US Open

00:52 Трамп заявив, що санкції проти Росії шкодять США

Термінова новина

00:40 Атака "Шахедів" триває — під загрозою половина областей України

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

00:35 Перемоги на Паралімпіаді-2024 — скарбничка України поповнилася срібними та бронзовою медалями

00:30 Лікування під час служби в армії — які права має військовий

00:11 П'яні військові за ніч побили п'ятьох перехожих — суд виніс вирок

00:04 На Харківщині судитимуть чоловіка, який зґвалтував свою малолітню доньку

6 вересня 2024

23:55 Умєров зустрівся з міністрами оборони скандинавських і балтійських країн — про що говорили

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

06:11 Фінмоніторінг в Україні — за чиїми операціями наглядає влада та які штрафи можна отримати

Text

21:00 Як зростання курсу долара у 2024 році вплине на українців — розслідування "Наша Справа"

Text

17:50 Прощання із загиблою сім'єю у Львові та розстріл українських полонених — ефір Вечір.LIVE

Text

14:25 В Україні за 2,5 роки сталося понад 80 тисяч випадків СЗЧ, — нардеп

Text

13:03 Нардеп пояснив, як карають бійців, які самовільно залишили свою частину

Text

13:00 Зустріч Зеленського з Шольцем та несподіванка від США для України — ефір День.LIVE

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

Text

12:35 Юрченко назвав ціну "білого квитка" в Україні

Text

10:28 Нардеп заявив, що ТЦК вбудовують у машини РЕБ для глушіння зв'язку

Text

10:00 Євтушок заявив, що в Україні заморозили 20 млрд доларів на захист енергооб'єктів

Text

08:00 Головні заяви Сирського щодо ситуації на фронті та перезавантаження Кабміну — ефір Ранок.LIVE

5 вересня 2024
Text

18:16 Метро на Троєщину — ексрадник Кличка звинуватив владу столиці в обмані киян

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги