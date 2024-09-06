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Кабмин изменил порядок возвращения эвакуированных детей из-за границы

6 сентября 2024 15:05
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
В Кабмине изменили правила возвращения из-за границы эвакуированных детей
Эвакуация детей из Покровска. Фото: Радио Свобода/Сергей Нужненко
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

В Кабинете Министров Украины приняли изменения в порядок возвращения из-за границы эвакуированных детей, которые были отнесены к учреждениям разных типов на круглосуточное пребывание. Изменились требования о том, куда могут вернуть таких детей и где они должны проживать.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в пятницу, 6 сентября.

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Киевская городская военная администрация может принять решение о возвращении детей только в приемную семью, детский дом семейного типа, опеку, усыновление, семью патронатного воспитателя.

Также ребенка могут вернуть только в заведение или малый групповой дом, который должно отвечать следующим требованиям:

  • дом должен быть расположен на территории громад "умеренного" или "удовлетворительного" уровня риска безопасности;
  • дом должен быть расположен минимум в 50 км от государственной границы Украины с Россией и Беларусью;
  • дом должен быть расположен минимум в 100 км от административного предела между временно оккупированной территорией и другой территорией Украины, где не ведутся боевые действия, линии боевого столкновения.

Однако исключительно органы военного командования администрации могут принимать решение о возвращении детей в заведение, расположенное на расстоянии менее 50 км от госграницы с РФ и Беларусью, кроме случаев, когда на территории области ведутся боевые действия.

Установлена персональная дисциплинарная ответственность для председателей областных, Киевской городской государственных (военных) администраций за соблюдением требований возвращения детей.

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