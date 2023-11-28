Новий календар свят на грудень 2023 — що та коли відзначаємо, вихідні дні

Календар свят на грудень 2023 — коли День ЗСУ, День волонтерів та Різдво
Грудень 2023 року багатий на світлі та довгоочікувані свята. Це зокрема стосується Різдва, що має державний статус. Також у перший місяць зими варто очікувати на кілька важливих дат — День Збройних Сил України, Міжнародний день волонтерів, День ліквідатора Чорнобильської АЕС.
Новини.LIVE розповідає, коли саме та які державні, професійні, міжнародні свята та пам'ятні дати відзначимо у грудні 2023 року. Обов'язково збережіть собі цей календар, щоб не забути про важливі події!
Вихідні та робочі дні у грудні 2023 року — скільки відпочиватимуть українці
Варто зазначити, що в Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого 2024 року. Таким чином, відповідно до ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", додаткові вихідні на державні свята скасовуються.
Тож, допоки ми не здобудемо перемогу у цій важкій війні проти окупанта, навіть у великі свята розраховувати на додатковий відпочинок не варто.
При цьому, нагадаємо, що в недержавних компаніях роботодавець може встановлювати додаткові вихідні на свій розсуд.
Традиційно в грудні буде 31 день, з них:
- робочі — 21;
- вихідні (субота та неділя) — 10.
Вихідними у перший місяць зими стануть такі дати:
- 2 та 3 грудня;
- 9 та 10 грудня;
- 16 та 17 грудня;
- 23 та 24 грудня;
- 30 та 31 грудня.
Новий календар свят на грудень 2023 року — перелік усіх важливих дат
- 1 грудня — Всесвітній день боротьби проти СНІДу, День працівників прокуратури, Міжнародний день невролога, День різдвяних вогнів.
- 2 грудня — Міжнародний день боротьби за скасування рабства, День свічки.
- 3 грудня — Міжнародний день інвалідів, День народження SMS.
- 4 грудня — Міжнародний день банків, День обіймів, День список Санта Клауса, День печива.
- 5 грудня — День працівників статистики, Міжнародний день волонтерів в ім'я економічного і соціального розвитку.
- 6 грудня — День Збройних Сил України (День святого Миколая).
- 7 грудня — Всесвітній день української хустки, Міжнародний день цивільної авіації, День місцевого самоврядування, День цукрової вати.
- 9 грудня — Міжнародний день боротьби проти корупції, Міжнародний день ветеринарної медицини, День різдвяної листівки.
- 10 грудня — День прав людини, Міжнародний день захисту прав тварин, День благодійності в Україні.
- 11 грудня — Міжнародний день гір, Всесвітній день хворого на бронхіальну астму, Міжнародний день танго.
- 12 грудня — День Сухопутних військ Збройних Сил України, Міжнародний день "Хеві-метал".
- 13 грудня — Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення, День різдвяного светра.
- 14 грудня — День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (День ліквідатора).
- 15 грудня — День працівника суду.
- 17 грудня — День працівника державної виконавчої служби.
- 18 грудня — День військової контррозвідки України, Міжнародний день мігрантів, День випічки печива.
- 19 грудня — Міжнародний день допомоги бідним, День адвокатури.
- 20 грудня — Міжнародний день солідарності людей, День вшанування пенсіонерів та ветеранів МВС.
- 21 грудня — День ліхтарика.
- 22 грудня — День енергетика, День дипломатичної служби України, День зимового сонцестояння, Всесвітній день оргазму.
- 23 грудня — День військовослужбовців оперативного контролю всіх рівнів в Україні (День штабних спеціальностей і військ спеціального зв’язку).
- 24 грудня — День працівників архівних установ, Святвечір.
- 25 грудня — Різдво Христове.
- 27 грудня — День вирізання сніжинок.
- 28 грудня — Міжнародний день кіно.
- 29 грудня — День інформаційно-медійних структур МО та ЗСУ, Міжнародний день віолончелі.
- 31 грудня — Переддень Нового року, День шампанського, Медитація заради миру в усьому світі або Всесвітня година миру.
Нагадаємо, ми писали, чи будуть масові заходи у Києві на Різдво та Новий рік.
Також ми повідомляли, чи будуть у Києві ставити головну новорічну ялинку країни.
Читайте Новини.LIVE!