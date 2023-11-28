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Календар свят на грудень 2023 — коли День ЗСУ, День волонтерів та Різдво

28 листопада 2023 06:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Новий календар свят на грудень 2023 — що та коли відзначаємо, вихідні дні
День ЗСУ та Різдво у грудні 2023 року. Колаж: Новини.LIVE
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Грудень 2023 року багатий на світлі та довгоочікувані свята. Це зокрема стосується Різдва, що має державний статус. Також у перший місяць зими варто очікувати на кілька важливих дат — День Збройних Сил України, Міжнародний день волонтерів, День ліквідатора Чорнобильської АЕС. 

Новини.LIVE розповідає, коли саме та які державні, професійні, міжнародні свята та пам'ятні дати відзначимо у грудні 2023 року. Обов'язково збережіть собі цей календар, щоб не забути про важливі події!

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Вихідні та робочі дні у грудні 2023 року — скільки відпочиватимуть українці

Варто зазначити, що в Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого 2024 року. Таким чином, відповідно до ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", додаткові вихідні на державні свята скасовуються.

Тож, допоки ми не здобудемо перемогу у цій важкій війні проти окупанта, навіть у великі свята розраховувати на додатковий відпочинок не варто.

При цьому, нагадаємо, що в недержавних компаніях роботодавець може встановлювати додаткові вихідні на свій розсуд.  

Традиційно в грудні буде 31 день, з них:

  • робочі — 21;
  • вихідні (субота та неділя) — 10.

Вихідними у перший місяць зими стануть такі дати:

  • 2 та 3 грудня;
  • 9 та 10 грудня; 
  • 16 та 17 грудня; 
  • 23 та 24 грудня;
  • 30 та 31 грудня.

 

Вихідні та робочі дні у грудні 2023 року — скільки відпочиватимуть українці
Дівчина відмічає важливі дати у календарі. Фото: depositphotos.com

Новий календар свят на грудень 2023 року — перелік усіх важливих дат

  • 1 грудня — Всесвітній день боротьби проти СНІДу, День працівників прокуратури, Міжнародний день невролога, День різдвяних вогнів.
  • 2 грудня — Міжнародний день боротьби за скасування рабства, День свічки.
  • 3 грудня — Міжнародний день інвалідів, День народження SMS.
  • 4 грудня — Міжнародний день банків, День обіймів, День список Санта Клауса, День печива.
  • 5 грудня — День працівників статистики, Міжнародний день волонтерів в ім'я економічного і соціального розвитку.

 

Коли Міжнародний день волонтерів
Волонтер збирає допомогу. Фото: google.com

 

Коли День Збройних Сил України 2023
Збройні сили України. Фото: 24 канал
  • 7 грудня — Всесвітній день української хустки, Міжнародний день цивільної авіації, День місцевого самоврядування, День цукрової вати.
  • 9 грудня — Міжнародний день боротьби проти корупції, Міжнародний день ветеринарної медицини, День різдвяної листівки.
  • 10 грудня — День прав людини, Міжнародний день захисту прав тварин, День благодійності в Україні.
  • 11 грудня — Міжнародний день гір, Всесвітній день хворого на бронхіальну астму, Міжнародний день танго.
  • 12 грудня — День Сухопутних військ Збройних Сил України, Міжнародний день "Хеві-метал".
  • 13 грудня — Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення, День різдвяного светра.
  • 14 грудня — День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (День ліквідатора).

 

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
Ілюстрація ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Фото: google.com
  • 15 грудня — День працівника суду.
  • 17 грудня — День працівника державної виконавчої служби.
  • 18 грудня — День військової контррозвідки України, Міжнародний день мігрантів, День випічки печива.
  • 19 грудня — Міжнародний день допомоги бідним, День адвокатури.
  • 20 грудня — Міжнародний день солідарності людей, День вшанування пенсіонерів та ветеранів МВС.
  • 21 грудня — День ліхтарика.
  • 22 грудня — День енергетика, День дипломатичної служби України, День зимового сонцестояння, Всесвітній день оргазму.
  • 23 грудня — День військовослужбовців оперативного контролю всіх рівнів в Україні (День штабних спеціальностей і військ спеціального зв’язку).
  • 24 грудня — День працівників архівних установ, Святвечір.
  • 25 грудня — Різдво Христове.

 

Коли Різдво Христове 2023 року
Українці відзначають Різдво. Фото: УНІАН
  • 27 грудня — День вирізання сніжинок.
  • 28 грудня  Міжнародний день кіно.
  • 29 грудня — День інформаційно-медійних структур МО та ЗСУ, Міжнародний день віолончелі.
  • 31 грудня — Переддень Нового року, День шампанського, Медитація заради миру в усьому світі або Всесвітня година миру.

Нагадаємо, ми писали, чи будуть масові заходи у Києві на Різдво та Новий рік.

Також ми повідомляли, чи будуть у Києві ставити головну новорічну ялинку країни.

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