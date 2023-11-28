Новий календар свят на грудень 2023 — що та коли відзначаємо, вихідні дні

День ЗСУ та Різдво у грудні 2023 року. Колаж: Новини.LIVE

Грудень 2023 року багатий на світлі та довгоочікувані свята. Це зокрема стосується Різдва, що має державний статус. Також у перший місяць зими варто очікувати на кілька важливих дат — День Збройних Сил України, Міжнародний день волонтерів, День ліквідатора Чорнобильської АЕС.

Новини.LIVE розповідає, коли саме та які державні, професійні, міжнародні свята та пам'ятні дати відзначимо у грудні 2023 року. Обов'язково збережіть собі цей календар, щоб не забути про важливі події!

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Варто зазначити, що в Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого 2024 року. Таким чином, відповідно до ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", додаткові вихідні на державні свята скасовуються.

Тож, допоки ми не здобудемо перемогу у цій важкій війні проти окупанта, навіть у великі свята розраховувати на додатковий відпочинок не варто.

При цьому, нагадаємо, що в недержавних компаніях роботодавець може встановлювати додаткові вихідні на свій розсуд.

Традиційно в грудні буде 31 день, з них:

робочі — 21;

вихідні (субота та неділя) — 10.

Вихідними у перший місяць зими стануть такі дати:

2 та 3 грудня;

9 та 10 грудня;

16 та 17 грудня;

23 та 24 грудня;

30 та 31 грудня.

Дівчина відмічає важливі дати у календарі. Фото: depositphotos.com

Новий календар свят на грудень 2023 року — перелік усіх важливих дат

1 грудня — Всесвітній день боротьби проти СНІДу, День працівників прокуратури, Міжнародний день невролога, День різдвяних вогнів.

— Всесвітній день боротьби проти СНІДу, День працівників прокуратури, Міжнародний день невролога, День різдвяних вогнів. 2 грудня — Міжнародний день боротьби за скасування рабства, День свічки.

— Міжнародний день боротьби за скасування рабства, День свічки. 3 грудня — Міжнародний день інвалідів, День народження SMS.

— Міжнародний день інвалідів, День народження SMS. 4 грудня — Міжнародний день банків, День обіймів, День список Санта Клауса, День печива.

— Міжнародний день банків, День обіймів, День список Санта Клауса, День печива. 5 грудня — День працівників статистики, Міжнародний день волонтерів в ім'я економічного і соціального розвитку.

Волонтер збирає допомогу. Фото: google.com

6 грудня — День Збройних Сил України (День святого Миколая).

Збройні сили України. Фото: 24 канал

7 грудня — Всесвітній день української хустки, Міжнародний день цивільної авіації, День місцевого самоврядування, День цукрової вати.

— Всесвітній день української хустки, Міжнародний день цивільної авіації, День місцевого самоврядування, День цукрової вати. 9 грудня — Міжнародний день боротьби проти корупції, Міжнародний день ветеринарної медицини, День різдвяної листівки.

— Міжнародний день боротьби проти корупції, Міжнародний день ветеринарної медицини, День різдвяної листівки. 10 грудня — День прав людини, Міжнародний день захисту прав тварин, День благодійності в Україні.

— День прав людини, Міжнародний день захисту прав тварин, День благодійності в Україні. 11 грудня — Міжнародний день гір, Всесвітній день хворого на бронхіальну астму, Міжнародний день танго.

— Міжнародний день гір, Всесвітній день хворого на бронхіальну астму, Міжнародний день танго. 12 грудня — День Сухопутних військ Збройних Сил України, Міжнародний день "Хеві-метал".

— День Сухопутних військ Збройних Сил України, Міжнародний день "Хеві-метал". 13 грудня — Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення, День різдвяного светра.

— Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення, День різдвяного светра. 14 грудня — День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (День ліквідатора).

Ілюстрація ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Фото: google.com

15 грудня — День працівника суду.

— День працівника суду. 17 грудня — День працівника державної виконавчої служби.

— День працівника державної виконавчої служби. 18 грудня — День військової контррозвідки України, Міжнародний день мігрантів, День випічки печива.

— День військової контррозвідки України, Міжнародний день мігрантів, День випічки печива. 19 грудня — Міжнародний день допомоги бідним, День адвокатури.

— Міжнародний день допомоги бідним, День адвокатури. 20 грудня — Міжнародний день солідарності людей, День вшанування пенсіонерів та ветеранів МВС.

— Міжнародний день солідарності людей, День вшанування пенсіонерів та ветеранів МВС. 21 грудня — День ліхтарика.

— День ліхтарика. 22 грудня — День енергетика, День дипломатичної служби України, День зимового сонцестояння, Всесвітній день оргазму.

— День енергетика, День дипломатичної служби України, День зимового сонцестояння, Всесвітній день оргазму. 23 грудня — День військовослужбовців оперативного контролю всіх рівнів в Україні (День штабних спеціальностей і військ спеціального зв’язку).

— День військовослужбовців оперативного контролю всіх рівнів в Україні (День штабних спеціальностей і військ спеціального зв’язку). 24 грудня — День працівників архівних установ, Святвечір.

— День працівників архівних установ, Святвечір. 25 грудня — Різдво Христове.

Українці відзначають Різдво. Фото: УНІАН

27 грудня — День вирізання сніжинок.

— День вирізання сніжинок. 28 грудня — Міжнародний день кіно.

— Міжнародний день кіно. 29 грудня — День інформаційно-медійних структур МО та ЗСУ, Міжнародний день віолончелі.

— День інформаційно-медійних структур МО та ЗСУ, Міжнародний день віолончелі. 31 грудня — Переддень Нового року, День шампанського, Медитація заради миру в усьому світі або Всесвітня година миру.

Нагадаємо, ми писали, чи будуть масові заходи у Києві на Різдво та Новий рік.

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