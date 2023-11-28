Новый календарь праздников на декабрь 2023 — что и когда отмечаем, выходные дни

Календарь праздников на декабрь 2023 — когда День ВСУ, День волонтеров и Рождество
Декабрь 2023 года богат на светлые и долгожданные праздники. Это касается Рождества, имеющего государственный статус. Также в первый месяц зимы стоит ожидать несколько важных дат — День Вооруженных Сил Украины, Международный день волонтеров, День ликвидатора Чернобыльской АЭС.
Новини.LIVE рассказывает, когда и какие государственные, профессиональные, международные праздники и памятные даты отметим в декабре 2023 года. Обязательно сохраните себе этот календарь, чтобы не забыть важные события!
Выходные и рабочие дни в декабре 2023 года — сколько будут отдыхать украинцы
Следует отметить, что в Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию до 14 февраля 2024 года. Таким образом, согласно ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", дополнительные выходные на государственные праздники отменяются.
Поэтому пока мы не одержим победу в этой тяжелой войне против оккупанта, даже в большие праздники рассчитывать на дополнительный отдых не стоит.
При этом напомним, что в негосударственных компаниях работодатель может устанавливать дополнительные выходные по своему усмотрению.
Традиционно в декабре будет 31 день, из них:
- рабочие — 21;
- выходные (суббота и воскресенье) — 10.
Выходными в первый месяц зимы станут следующие даты:
- 2 и 3 декабря;
- 9 и 10 декабря;
- 16 и 17 декабря;
- 23 и 24 декабря;
- 30 и 31 декабря.
Новый календарь праздников на декабрь 2023 года — список всех важных дат
- 1 декабря — Всемирный день борьбы против СПИДа, День работников прокуратуры, Международный день невролога, День рождественских огней.
- 2 декабря — Международный день борьбы за отмену рабства, День свечи.
- 3 декабря — Международный день инвалидов, День рождения SMS.
- 4 декабря — Международный день банков, День объятий, День список Санта Клауса, День печенья.
- 5 декабря — День работников статистики, Международный день волонтеров во имя экономического и социального развития.
- 6 декабря — День Вооруженных Сил Украины (День святого Николая).
- 7 декабря — Всемирный день украинского платка, Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления, День сахарной ваты.
- 9 декабря — Международный день борьбы против коррупции, Международный день ветеринарной медицины, День рождественской открытки.
- 10 декабря — День прав человека, Международный день защиты прав животных, День благотворительности в Украине.
- 11 декабря — Международный день гор, Всемирный день больного бронхиальной астмой, Международный день танго.
- 12 декабря — День Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, Международный день "Хеви-метал".
- 13 декабря — Всемирный день детского телевидения и радиовещания, День рождественского свитера.
- 14 декабря — День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (День ликвидатора).
- 15 декабря — День работника суда.
- 17 декабря — День работника государственной исполнительной службы.
- 18 декабря — День военной контрразведки Украины, Международный день мигрантов, День выпечки печенья.
- 19 декабря — Международный день помощи бедным, День адвокатуры.
- 20 декабря — Международный день солидарности людей, День чествования пенсионеров и ветеранов МВД.
- 21 декабря — День фонарика.
- 22 декабря — День энергетика, День дипломатической службы Украины, День зимнего солнцестояния, Всемирный день оргазма.
- 23 декабря — День военнослужащих оперативного контроля всех уровней в Украине (День штабных специальностей и войск специальной связи).
- 24 декабря — День работников архивных учреждений, Сочельник.
- 25 декабря — Рождество Христово.
- 27 декабря — День вырезания снежинок.
- 28 декабря — Международный день кино.
- 29 декабря — День информационно-медийных структур МО и ВСУ, Международный день виолончели.
- 31 декабря — канун Нового года, День шампанского, Медитация ради мира во всем мире или Всемирный час мира.
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