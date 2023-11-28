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Календарь праздников на декабрь 2023 — когда День ВСУ, День волонтеров и Рождество

28 ноября 2023 06:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Новый календарь праздников на декабрь 2023 — что и когда отмечаем, выходные дни
День ВСУ и Рождество в декабре 2023 года. Коллаж: Новини.LIVE
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Декабрь 2023 года богат на светлые и долгожданные праздники. Это касается Рождества, имеющего государственный статус. Также в первый месяц зимы стоит ожидать несколько важных дат — День Вооруженных Сил Украины, Международный день волонтеров, День ликвидатора Чернобыльской АЭС.

Новини.LIVE рассказывает, когда и какие государственные, профессиональные, международные праздники и памятные даты отметим в декабре 2023 года. Обязательно сохраните себе этот календарь, чтобы не забыть важные события!

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Выходные и рабочие дни в декабре 2023 года — сколько будут отдыхать украинцы

Следует отметить, что в Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию до 14 февраля 2024 года. Таким образом, согласно ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", дополнительные выходные на государственные праздники отменяются.

Поэтому пока мы не одержим победу в этой тяжелой войне против оккупанта, даже в большие праздники рассчитывать на дополнительный отдых не стоит.

При этом напомним, что в негосударственных компаниях работодатель может устанавливать дополнительные выходные по своему усмотрению.

Традиционно в декабре будет 31 день, из них:

  • рабочие — 21;
  • выходные (суббота и воскресенье) — 10.

Выходными в первый месяц зимы станут следующие даты:

  • 2 и 3 декабря;
  • 9 и 10 декабря;
  • 16 и 17 декабря;
  • 23 и 24 декабря;
  • 30 и 31 декабря.

 

Выходные и рабочие дни в декабре 2023 года - сколько будут отдыхать украинцы
Девушка отмечает важные даты в календаре. Фото: depositphotos.com

Новый календарь праздников на декабрь 2023 года — список всех важных дат

  • 1 декабря — Всемирный день борьбы против СПИДа, День работников прокуратуры, Международный день невролога, День рождественских огней.
  • 2 декабря — Международный день борьбы за отмену рабства, День свечи.
  • 3 декабря — Международный день инвалидов, День рождения SMS.
  • 4 декабря — Международный день банков, День объятий, День список Санта Клауса, День печенья.
  • 5 декабря — День работников статистики, Международный день волонтеров во имя экономического и социального развития.

 

Когда Международный день волонтеров
Волонтер собирает помощь. Фото: google.com

 

Когда День Вооруженных Сил Украины 2023
Вооруженные силы Украины. Фото: 24 канал
  • 7 декабря — Всемирный день украинского платка, Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления, День сахарной ваты.
  • 9 декабря — Международный день борьбы против коррупции, Международный день ветеринарной медицины, День рождественской открытки.
  • 10 декабря — День прав человека, Международный день защиты прав животных, День благотворительности в Украине.
  • 11 декабря — Международный день гор, Всемирный день больного бронхиальной астмой, Международный день танго.
  • 12 декабря — День Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, Международный день "Хеви-метал".
  • 13 декабря — Всемирный день детского телевидения и радиовещания, День рождественского свитера.
  • 14 декабряДень чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (День ликвидатора).

 

День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
Иллюстрация по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Фото: google.com
  • 15 декабря — День работника суда.
  • 17 декабря — День работника государственной исполнительной службы.
  • 18 декабря — День военной контрразведки Украины, Международный день мигрантов, День выпечки печенья.
  • 19 декабря — Международный день помощи бедным, День адвокатуры.
  • 20 декабря — Международный день солидарности людей, День чествования пенсионеров и ветеранов МВД.
  • 21 декабря — День фонарика.
  • 22 декабря — День энергетика, День дипломатической службы Украины, День зимнего солнцестояния, Всемирный день оргазма.
  • 23 декабря — День военнослужащих оперативного контроля всех уровней в Украине (День штабных специальностей и войск специальной связи).
  • 24 декабря — День работников архивных учреждений, Сочельник.
  • 25 декабряРождество Христово.

 

Когда Рождество Христово в 2023 году
Украинцы отмечают Рождество. Фото: УНИАН
  • 27 декабря — День вырезания снежинок.
  • 28 декабря — Международный день кино.
  • 29 декабря — День информационно-медийных структур МО и ВСУ, Международный день виолончели.
  • 31 декабря — канун Нового года, День шампанского, Медитация ради мира во всем мире или Всемирный час мира.

Напомним, мы писали, будут ли массовые мероприятия в Киеве на Рождество и Новый год.

Также мы сообщали, будут ли в Киеве ставить главную новогоднюю елку страны.

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