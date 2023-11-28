Новый календарь праздников на декабрь 2023 — что и когда отмечаем, выходные дни

День ВСУ и Рождество в декабре 2023 года. Коллаж: Новини.LIVE

Декабрь 2023 года богат на светлые и долгожданные праздники. Это касается Рождества, имеющего государственный статус. Также в первый месяц зимы стоит ожидать несколько важных дат — День Вооруженных Сил Украины, Международный день волонтеров, День ликвидатора Чернобыльской АЭС.

Новини.LIVE рассказывает, когда и какие государственные, профессиональные, международные праздники и памятные даты отметим в декабре 2023 года. Обязательно сохраните себе этот календарь, чтобы не забыть важные события!

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Следует отметить, что в Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию до 14 февраля 2024 года. Таким образом, согласно ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", дополнительные выходные на государственные праздники отменяются.

Поэтому пока мы не одержим победу в этой тяжелой войне против оккупанта, даже в большие праздники рассчитывать на дополнительный отдых не стоит.

При этом напомним, что в негосударственных компаниях работодатель может устанавливать дополнительные выходные по своему усмотрению.

Традиционно в декабре будет 31 день, из них:

рабочие — 21;

выходные (суббота и воскресенье) — 10.

Выходными в первый месяц зимы станут следующие даты:

2 и 3 декабря;

9 и 10 декабря;

16 и 17 декабря;

23 и 24 декабря;

30 и 31 декабря.

Девушка отмечает важные даты в календаре. Фото: depositphotos.com

Новый календарь праздников на декабрь 2023 года — список всех важных дат

1 декабря — Всемирный день борьбы против СПИДа, День работников прокуратуры, Международный день невролога, День рождественских огней.

— Всемирный день борьбы против СПИДа, День работников прокуратуры, Международный день невролога, День рождественских огней. 2 декабря — Международный день борьбы за отмену рабства, День свечи.

— Международный день борьбы за отмену рабства, День свечи. 3 декабря — Международный день инвалидов, День рождения SMS.

— Международный день инвалидов, День рождения SMS. 4 декабря — Международный день банков, День объятий, День список Санта Клауса, День печенья.

— Международный день банков, День объятий, День список Санта Клауса, День печенья. 5 декабря — День работников статистики, Международный день волонтеров во имя экономического и социального развития.

Волонтер собирает помощь. Фото: google.com

6 декабря — День Вооруженных Сил Украины (День святого Николая).

Вооруженные силы Украины. Фото: 24 канал

7 декабря — Всемирный день украинского платка, Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления, День сахарной ваты.

— Всемирный день украинского платка, Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления, День сахарной ваты. 9 декабря — Международный день борьбы против коррупции, Международный день ветеринарной медицины, День рождественской открытки.

— Международный день борьбы против коррупции, Международный день ветеринарной медицины, День рождественской открытки. 10 декабря — День прав человека, Международный день защиты прав животных, День благотворительности в Украине.

— День прав человека, Международный день защиты прав животных, День благотворительности в Украине. 11 декабря — Международный день гор, Всемирный день больного бронхиальной астмой, Международный день танго.

— Международный день гор, Всемирный день больного бронхиальной астмой, Международный день танго. 12 декабря — День Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, Международный день "Хеви-метал".

— День Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, Международный день "Хеви-метал". 13 декабря — Всемирный день детского телевидения и радиовещания, День рождественского свитера.

— Всемирный день детского телевидения и радиовещания, День рождественского свитера. 14 декабря — День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (День ликвидатора).

Иллюстрация по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Фото: google.com

15 декабря — День работника суда.

— День работника суда. 17 декабря — День работника государственной исполнительной службы.

— День работника государственной исполнительной службы. 18 декабря — День военной контрразведки Украины, Международный день мигрантов, День выпечки печенья.

— День военной контрразведки Украины, Международный день мигрантов, День выпечки печенья. 19 декабря — Международный день помощи бедным, День адвокатуры.

— Международный день помощи бедным, День адвокатуры. 20 декабря — Международный день солидарности людей, День чествования пенсионеров и ветеранов МВД.

— Международный день солидарности людей, День чествования пенсионеров и ветеранов МВД. 21 декабря — День фонарика.

— День фонарика. 22 декабря — День энергетика, День дипломатической службы Украины, День зимнего солнцестояния, Всемирный день оргазма.

— День энергетика, День дипломатической службы Украины, День зимнего солнцестояния, Всемирный день оргазма. 23 декабря — День военнослужащих оперативного контроля всех уровней в Украине (День штабных специальностей и войск специальной связи).

— День военнослужащих оперативного контроля всех уровней в Украине (День штабных специальностей и войск специальной связи). 24 декабря — День работников архивных учреждений, Сочельник.

— День работников архивных учреждений, Сочельник. 25 декабря — Рождество Христово.

Украинцы отмечают Рождество. Фото: УНИАН

27 декабря — День вырезания снежинок.

— День вырезания снежинок. 28 декабря — Международный день кино.

— Международный день кино. 29 декабря — День информационно-медийных структур МО и ВСУ, Международный день виолончели.

— День информационно-медийных структур МО и ВСУ, Международный день виолончели. 31 декабря — канун Нового года, День шампанского, Медитация ради мира во всем мире или Всемирный час мира.

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