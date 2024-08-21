Канада профінансує повернення дітей в Україну – яку суму виділили

Канада профінансує повернення і реінтеграцію українських дітей — яку суму виділить
Канада профінансує повернення дітей в Україну. На це було виділено 10 мільйонів доларів.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець в Telegram у середу, 21 серпня.
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Лубінець зазначив, що провів зустріч з міністром міжнародного розвитку Канади Ахмедом Хуссеном.
Співрозмовники, зокрема, обговорили повернення українських дітей.
Під час брифінгу для журналістів, Хуссен заявив, що Канада надає Україні 10 мільйонів доларів на повернення й реінтеграцію дітей.
Він зазначив, що кошти безпосередньо будуть передані ЮНІСЕФ в Україні.
У свою чергу, голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде додав, що ця підтримка насамперед необхідна для того, щоб захистити права найуразливіших категорій дітей, зокрема тих, яким допомагають заходами з реабілітації у Центрі захисту прав дитини.
"Вдячний нашим партнерам, Канаді, а також ЮНІСЕФ в Україні, за допомогу в забезпечені найкращих інтересів дитини", — додав Лубінець.
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