Канада профінансує повернення дітей в Україну – яку суму виділили

Українська делегація на чолі з уповноваженим ВР із прав людини Дмитром Лубінцем. Фото: пресслужба омбудсмена

Канада профінансує повернення дітей в Україну. На це було виділено 10 мільйонів доларів.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець в Telegram у середу, 21 серпня.

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Лубінець зазначив, що провів зустріч з міністром міжнародного розвитку Канади Ахмедом Хуссеном.

Співрозмовники, зокрема, обговорили повернення українських дітей.

Зустріч делегацій України та Канади. Фото: пресслужба омбудсмена

Під час брифінгу для журналістів, Хуссен заявив, що Канада надає Україні 10 мільйонів доларів на повернення й реінтеграцію дітей.

Він зазначив, що кошти безпосередньо будуть передані ЮНІСЕФ в Україні.

Мунір Мамедзаде разом з Дмитром Лубінцем та Ахмедом Хуссеном. Фото: пресслужба омбудсмена

У свою чергу, голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде додав, що ця підтримка насамперед необхідна для того, щоб захистити права найуразливіших категорій дітей, зокрема тих, яким допомагають заходами з реабілітації у Центрі захисту прав дитини.

"Вдячний нашим партнерам, Канаді, а також ЮНІСЕФ в Україні, за допомогу в забезпечені найкращих інтересів дитини", — додав Лубінець.