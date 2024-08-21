Канада профинансирует возвращение детей в Украину — какую сумму выделили

Украинская делегация во главе с уполномоченным ВР по правам человека Дмитрием Лубинцем. Фото: пресс-служба омбудсмена

Канада профинансирует возвращение детей в Украину. На это было выделено 10 миллионов долларов.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram в среду, 21 августа.

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Лубинец отметил, что провел встречу с министром международного развития Канады Ахмедом Хуссеном.

Собеседники, в частности, обсудили возвращение украинских детей.

Встреча делегаций Украины и Канады. Фото: пресс-служба омбудсмена

Во время брифинга для журналистов Хуссен заявил, что Канада предоставляет Украине 10 миллионов долларов на возвращение и реинтеграцию детей.

Он отметил, что средства будут переданы непосредственно ЮНИСЕФ в Украине.

Мунир Мамедзаде вместе с Дмитрием Лубинцем и Ахмедом Хуссеном. Фото: пресс-служба омбудсмена

В свою очередь, глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Мунир Мамедзаде добавил, что эта поддержка, прежде всего, необходима для того, чтобы защитить права самых уязвимых категорий детей, в том числе тех, которым помогают мерами по реабилитации в Центре защиты прав ребенка.

"Благодарен нашим партнерам, Канаде, а также ЮНИСЕФ в Украине, за помощь в обеспечении интересов ребенка", — добавил Лубинец.