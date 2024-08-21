Канада профинансирует возвращение детей в Украину — какую сумму выделили

Канада профинансирует возвращение и реинтеграцию украинских детей — какую сумму выделит
Канада профинансирует возвращение детей в Украину. На это было выделено 10 миллионов долларов.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram в среду, 21 августа.
Сколько денег получит Украина
Лубинец отметил, что провел встречу с министром международного развития Канады Ахмедом Хуссеном.
Собеседники, в частности, обсудили возвращение украинских детей.
Во время брифинга для журналистов Хуссен заявил, что Канада предоставляет Украине 10 миллионов долларов на возвращение и реинтеграцию детей.
Он отметил, что средства будут переданы непосредственно ЮНИСЕФ в Украине.
В свою очередь, глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Мунир Мамедзаде добавил, что эта поддержка, прежде всего, необходима для того, чтобы защитить права самых уязвимых категорий детей, в том числе тех, которым помогают мерами по реабилитации в Центре защиты прав ребенка.
"Благодарен нашим партнерам, Канаде, а также ЮНИСЕФ в Украине, за помощь в обеспечении интересов ребенка", — добавил Лубинец.
Читайте Новини.LIVE!