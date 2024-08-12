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Хабар у пів мільйона доларів — у Києві викрили заступника міністра енергетики

12 серпня 2024 10:31
Катерина Османська - Редактор
Корупція у Міністерстві енергетики — у Києві викрили заступника міністра на хабарі
Затримання заступника міністра енергетики. Фото: СБУ
Катерина Османська - Редактор

Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро затримали заступника міністра енергетики на хабарі у пів мільйона доларів. Посадовцю та його спільникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба СБУ у понеділок, 12 серпня. 

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Що відомо про схему заступника міністра енергетики

Правоохоронці розповіли, що за сприяння Міністра енергетики України вони викрили масштабну корупційну схему, яку організував його заступник. Внаслідок комплексних заходів заступника глави Міненерго затримали у Києві на хабарі у пів мільйона доларів.

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Затримання заступника міністра енергетики. Фото: СБУ

Як відомо, за цю суму чиновник, користуючись своїми повноваженнями, пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничовидобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини. 

Йдеться про унікальне та дефіцитне устаткування однієї з державних вугільних компаній, яка розташована у межах найгарячішого напрямку східного фронту — Покровському.

"Щоб отримати дозвіл на евакуацію обладнання із зони бойових дій та його використання на шахтах західного регіону, навесні цього року представники галузі звернулися до заступника Міністра енергетики. Однак посадовець, в чиї обов’язки входило збереження гірничої техніки, почав вимагати гроші за її вивезення", — йдеться у повідомленні. 

Кого залучав до своєї схеми посадовець

Спецпризначенці дізналися, що до своєї незаконної діяльності посадовець залучив трьох спільників:

  • приватного енерготрейдера,
  • очільника енергетичної компанії з Миколаївської області,
  • керівника видобувного підприємства з Донеччини.
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Затримання одного зі спільників посадовця. Фото: СБУ

"Саме з цього гірничого комбінату мали розпочати евакуацію устаткування після отримання організатором оборудки частини хабаря. Передача неправомірної вигоди відбувалася через залучених спільників. Проте зловмисникам це не допомогло", — поділились матеріали справи в СБУ. 

Служба безпеки поетапно задокументувала кожен із "траншів". І в результаті правоохоронці затримали посадовця Міненерго та трьох його спільників "на гарячому" після отримання частини хабаря.

корупційна схема в Міненерго
Обшуки у посадовця. Фото: СБУ
корупційна схема в Міненерго
Обшуки у посадовця. Фото: СБУ

Яке покарання загрожує посадовцю та його спільникам

Наразі всім чотирьом затриманим повідомлено про підозру за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Також вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

"Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна", — наголосили в силовому відомстві. 

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