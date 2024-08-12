Коррупция в Министерстве энергетики — в Киеве разоблачили замминистра на взятке

Задержание замминистра энергетики. Фото: СБУ

Служба безопасности и Национальное антикоррупционное бюро задержали замминистра энергетики на взятке в полмиллиона долларов. Чиновнику и его сообщникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в понедельник, 12 августа.

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Что известно о схеме замминистра энергетики

Правоохранители рассказали, что при содействии Министра энергетики Украины они разоблачили масштабную коррупционную схему, организованную его заместителем. В результате комплексных мероприятий заместитель главы Минэнерго задержан в Киеве на взятке в полмиллиона долларов.

Задержание замминистра энергетики. Фото: СБУ

Как известно, за эту сумму чиновник, пользуясь своими полномочиями, пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственно передать в использование горнодобывающее оборудование из шахт прифронтового района Донецкой области.

Речь идет об уникальном и дефицитном оборудовании одной из государственных угольных компаний, расположенной в пределах самого горячего направления восточного фронта — Покровского.

"Чтобы получить разрешение на эвакуацию оборудования из зоны боевых действий и его использования на шахтах западного региона, весной этого года представители отрасли обратились к заместителю Министра энергетики. Однако должностное лицо, в чьи обязанности входило сохранение горной техники, потребовало деньги за ее вывоз", — говорится в сообщении.

Кого привлекало к своей схеме должностное лицо

Спецназовцы узнали, что к своей незаконной деятельности чиновник привлек трех сообщников:

частного энерготрейдера,

руководителя энергетической компании из Николаевской области,

руководителя добывающего предприятия из Донецкой области.

Задержание одного из сообщников должностного лица. Фото: СБУ

"Именно с этого горного комбината должны были начать эвакуацию оборудования после получения организатором сделки части взятки. Передача неправомерной выгоды проходила через привлеченных сообщников. Однако злоумышленникам это не помогло", — поделились материалы дела в СБУ.

Служба безопасности поэтапно задокументировала каждый из "траншей". И в результате правоохранители задержали чиновника Минэнерго и трех его сообщников "на горячем" после получения части взятки.

Обыски у чиновника. Фото: СБУ

Обыски у чиновника. Фото: СБУ

Какое наказание грозит должностному лицу и его сообщникам

В настоящее время всем четырем задержанным сообщено о подозрении за принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. Также решается вопрос об избрании им меры пресечения.

"Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", — подчеркнули в силовом ведомстве.