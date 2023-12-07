Ханука — єврейське свято світла

Традиційний підсвічник Ханнукія. Фото: iStock

Ханука, також відома як Фестиваль світла, — це одне з найбільших свят у єврейському календарі, яке нагадує про освячення Другого Храму в Єрусалимі під час повстання Маккавеїв у 2 столітті до нашої ери. Цьогоріч Ханука починається 7 грудня і триватиме вісім днів.

Новини.LIVE поспілкувались з старійшиною єврейської громади Києва Оленою Березою та підготували матеріал про історію та традиції світлого свята Хануки.

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Історія Хануки

Історія Хануки сягає корінням у період єврейської історії, коли земля Юдеї перебувала під владою імперії Селевкідів, яка намагалася нав'язати єврейському населенню елліністичну культуру та вірування.

"Еллінізація проходила — це приблизно було як русифікація в СРСР, можна так сказати. Еллінська культура була популярною, крутою. І ті, хто залишались іудеями чи євреями, вони були не "модними" і не мали перспектив", — розповідає старійшина єврейської громади Києва Олена Береза.

А коли до влади прийшов сирійський цар Антиох IV Епіфан, він почав більш жорстоку еллінізацію. На євреїв тиснули, щоб ті перестали вірити в свого Бога, говорити своєю мовою та дотримуватись своїх традицій.

І у той, 167 року до н.е., час на чолі з Юдою Маккавеєм та його братами піднялося повстання проти цього культурного придушення, кульмінацією якого стало звільнення Святого Храму в Єрусалимі.

Модель Єрусалиму Періоду Другого Храму. Фото: wikipedia

Хануку святкують саме на честь звільнення цього Храму.

Диво олії

Існує легенда, яка не має історичних підтверджень, але пояснює деякі єврейські традиції Хануки. Суть цієї легенди наступна.

Коли Маккавеї відвоювали Храм, його потрібно було освятити. Та вони знайшли лише одну посудину незабрудненої оливкової олії, якої вистачило б на один день, щоб запалити менору (семисвічник).

Однак олії дивовижним чином вистачило на вісім днів, це саме стільки, скільки потрібно часу на виготовлення нової олії. Ця легенда символізує божественне втручання і стійкість єврейської віри.

Традиції Хануки

Запалювання свічок. На Хануку традиційно прийнято запалювати 8 свічок на Ханнукії — починаючи з однієї і щовечора додаючи ще одну. Девʼята свічка — це шамаш (свічка, з допомогою якої запалюють інші вісім). Свічки потрібно ставити на підвіконня, щоб його було видно іншим людям.

"Тим самим проголошують, що світла стає більше і перемога стає ближче і ближче. Основна суть свята — що перемога можлива, і навіть малими силами можна перемогти велике військо", — каже пані Олена.

Їжа на маслі. Одним з традиційних смаколиків Хануки є пончики. Та й загалом їжа, яка готується на маслі, є обовʼязковим атрибутом святкового столу.

Пончини, які готують на Хануку. Фото: wikipedia

Сімейні вечори. Ханука — це дуже сімейне свято. Протягом восьми днів родина вечорами збирається разом, запрошує друзів, гостей, обмінюється подарунками. Також обовʼязкові святкування в колі своєї єврейської громади.

Київська громада не є виключенням, і ще напередодні Хануки, ввечері 6 грудня, у громаді провели спільну передханукальну молитву за перемогу України та Ізраїлю.

Загалом, Ханука та Пурим (свято, на яке прийнято наряджатися в різноманітні костюми — виглядає як єврейський Геловін) — це два свята, які вважаються улюбленими серед дітей. Багато солодощів, подарунків та сімейні святкові вечори.

Це свято символізує світло, яке світить навіть в найтемніші часи, та перемогу, яка неодмінно настане.