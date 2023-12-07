Ханука - еврейский праздник света

Традиционный подсвечник Ханнукия. Фото: iStock

Ханука, также известная как Фестиваль света, — один из самых больших праздников в еврейском календаре, который напоминает об освящении Второго Храма в Иерусалиме во время восстания Маккавеев во 2 веке до нашей эры. В этом году Ханука начинается 7 декабря и продлится восемь дней.

Новини.LIVE пообщались со старейшиной еврейской общины Киева Еленой Березой и подготовили материал об истории и традициях светлого праздника Хануки.

Читайте также:

История Хануки

История Хануки уходит корнями в период еврейской истории, когда земля Иудеи находилась под властью империи Селевкидов, пытавшейся навязать еврейскому населению эллинистическую культуру и верование.

"Эллинизация проходила — это примерно было как русификация в СССР, можно так сказать. Эллинская культура была популярной, крутой. И те, кто оставались иудеями или евреями, они были не "модными" и не имели перспектив", — рассказывает старейшина еврейской общины Киева Елена Береза.

А когда к власти пришел сирийский царь Антиох IV Эпифан, он начал более жестокую эллинизацию. На евреев давили, чтобы те перестали верить в своего Бога, говорить на своем языке и соблюдать свои традиции.

И в то время, в 167 г. до н.э., во главе с Иудой Маккавеем и его братьями поднялось восстание против этого культурного подавления, кульминацией которого стало освобождение Святого Храма в Иерусалиме.

Модель Иерусалима Периода Второго Храма. Фото: wikipedia

Хануку празднуют именно в честь освобождения Храма.

Чудо масла

Существует легенда, не имеющая исторических подтверждений, но объясняющая некоторые еврейские традиции Хануки. Суть этой легенды следующая.

Когда Маккавеи отвоевали Храм, его нужно было освятить. Но они нашли только один сосуд незагрязненного оливкового масла, которого хватило бы на один день, чтобы зажечь менору (семисвечник).

Однако масла удивительным образом хватило на восемь дней, это именно столько, сколько нужно времени на изготовление нового масла. Эта легенда символизирует божественное вмешательство и стойкость еврейской веры.

Традиции Хануки

Зажигание свечей. В Хануку традиционно принято зажигать 8 свечей в Ханнукии — начиная с одной и каждый вечер добавляя еще одну. Девятая свеча — это шамаш (свеча, с помощью которой зажигают остальные восемь). Свечи нужно ставить на подоконник, чтобы они были видны другим людям.

"Тем самым провозглашают, что света становится больше и победа становится ближе и ближе. Основная суть праздника - что победа возможна, и даже малыми силами можно победить большое войско", — говорит Елена.

Еда на масле. Одним из традиционных вкусностей Хануки есть пончики. Да и вообще еда, которая готовится на масле, является обязательным атрибутом праздничного стола.

Пончины, которые готовят на Хануке. Фото: wikipedia

Семейные вечера. Ханука — это очень семейный праздник. В течение восьми дней семья по вечерам собирается вместе, приглашает друзей, гостей, обменивается подарками. Также обязательны празднования в кругу своей еврейской общины.

Киевская община не исключение, и еще накануне Хануки, вечером 6 декабря, в общине провели совместную предханукальную молитву за победу Украины и Израиля.

В общем, Ханука и Пурим (праздник, на который принято наряжаться в разнообразные костюмы — выглядит как еврейский Хеллоуин) — это два праздника, которые считаются любимыми среди детей. Многие сладости, подарки и семейные праздничные вечера.

Этот праздник символизирует свет, который светит даже в самые темные времена, и непременно наступающую победу.