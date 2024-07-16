Спека в Україні — як правильно харчуватися у таку погоду

Дівчина їсть морозиво. Фото: freepik.com

Центр громадського здоров'я України (ЦГЗ) надав рекомендації щодо правильного харчування під час спеки, щоб уникнути зневоднення та підтримувати нормальну температуру тіла. Експерти радять пити багато води, вибирати легку їжу, уникати важкої та жирної їжі, а також обмежити вживання солі та спецій.

Про це повідомила пресслужба Центру громадського здоров'я України у Facebook.

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Як харчуватися під час спеки

За даним Укргідрометцентру, у неділю, 14 липня, метеорологи зафіксували три температурні рекорди в Україні.

"Один із них — максимальна температура повітря, яка досягла 35,9 °С — на 2,7 °С вище попереднього рекордного показника 1951 року", — йдеться в повідомленні.

У центрі громадського здоров'я зібрали поради, як правильно харчуватися під час спеки:

Пийте багато води, щоб запобігти зневодненню та підтримувати нормальну температуру тіла. Уникайте солодких газованих напоїв та алкоголю, які можуть викликати зневоднення.

Вибирайте легку їжу, багату на воду: овочі, фрукти, салати та нежирні білки. Це знизить теплове навантаження на організм і допоможе уникнути зневоднення. Корисними будуть продукти з охолоджуючим ефектом: огірки, кавун, диня та м'ята.

Їжте меншими порціями, але частіше, щоб підтримувати енергію і не перевантажувати травну систему.

Уникайте важкої та жирної їжі, яка вимагає більше енергії для перетравлення і може підвищити ризик теплового удару. Обмежте вживання спецій, що підвищують температуру тіла, таких як червоний і чорний перець, імбир, часник.

Зменшіть споживання солі та перероблених продуктів, щоб уникнути затримки рідини та порушення водно-сольового балансу.

Як і чим харчуватися під час спеки. Фото: ЦГЗ

Що стосується морозива та замороженого льоду експерсти пояснили, що вони можуть дати короткочасне охолодження, але підвищують внутрішню температуру тіла через тепловиділення під час травлення.

"Швидке охолодження, викликане холодною їжею та напоями, призводить до надмірного компенсаторного підвищення внутрішньої температури. Отже, після порції морозива ви можете ще гірше переносити спеку", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Державна служба України з питань праці пояснила, за якої температури не можна працювати. Роботодавці мають подбати про порядок робочого дня та облаштувати робочі місця так, щоб уникнути проблем зі здоров'ям працівників та відповідальності перед законом.

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