Жара в Украине - как правильно питаться в такую погоду

Питание при жаре с минимизацией отравления — действенные советы от экспертов
Центр общественного здоровья Украины (ЦОС) предоставил рекомендации по правильному питанию во время жары во избежание обезвоживания и поддерживать нормальную температуру тела. Эксперты советуют пить много воды, выбирать легкую пищу, избегать тяжелой и жирной пищи, а также ограничить употребление соли и специй.
Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья Украины в Facebook.
Как питаться во время жары
По данным Укргидрометцентра, в воскресенье, 14 июля, метеорологи зафиксировали три температурных рекорда в Украине.
"Один из них - максимальная температура воздуха, которая достигла 35,9°С — на 2,7°С выше предыдущего рекордного показателя 1951 года", — говорится в сообщении.
В центре общественного здоровья собрали советы, как правильно питаться во время жары:
- Пейте много воды, чтобы предотвратить обезвоживание и поддерживать нормальную температуру тела. Избегайте сладких газированных напитков и алкоголя, которые могут вызвать обезвоживание.
- Выбирайте легкую пищу, богатую водой: овощи, фрукты, салаты и нежирные белки. Это снизит тепловую нагрузку на организм и поможет избежать обезвоживания. Полезны продукты с охлаждающим эффектом: огурцы, арбуз, дыня и мята.
- Ешьте меньшими порциями, но чаще, чтобы поддерживать энергию и не перегружать пищеварительную систему.
- Избегайте тяжелой и жирной пищи, требующей больше энергии для переваривания и может повысить риск теплового удара. Ограничьте употребление специй повышающих температуру тела, таких как красный и черный перец, имбирь, чеснок.
- Уменьшите потребление соли и переработанных продуктов, чтобы избежать задержки жидкости и нарушения водно-солевого баланса.
Что касается мороженого и замороженного льда, эксперты объяснили, что они могут дать кратковременное охлаждение, но повышают внутреннюю температуру тела из-за тепловыделения во время пищеварения.
"Быстрое охлаждение, вызванное холодной пищей и напитками, приводит к чрезмерному компенсаторному повышению внутренней температуры. Следовательно, после порции мороженого вы можете еще хуже переносить жару" , — говорится в сообщении.
Напомним, Государственная служба Украины по вопросам труда объяснила, при какой температуре нельзя работать. Работодатели должны позаботиться о порядке рабочего дня и обустроить рабочие места так, чтобы избежать проблем со здоровьем работников и ответственности перед законом.
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