Жара в Украине - как правильно питаться в такую погоду

Девушка ест мороженое. Фото: freepik.com

Центр общественного здоровья Украины (ЦОС) предоставил рекомендации по правильному питанию во время жары во избежание обезвоживания и поддерживать нормальную температуру тела. Эксперты советуют пить много воды, выбирать легкую пищу, избегать тяжелой и жирной пищи, а также ограничить употребление соли и специй.

Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья Украины в Facebook.

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Как питаться во время жары

По данным Укргидрометцентра, в воскресенье, 14 июля, метеорологи зафиксировали три температурных рекорда в Украине.

"Один из них - максимальная температура воздуха, которая достигла 35,9°С — на 2,7°С выше предыдущего рекордного показателя 1951 года", — говорится в сообщении.

В центре общественного здоровья собрали советы, как правильно питаться во время жары:

Пейте много воды, чтобы предотвратить обезвоживание и поддерживать нормальную температуру тела. Избегайте сладких газированных напитков и алкоголя, которые могут вызвать обезвоживание.

Выбирайте легкую пищу, богатую водой: овощи, фрукты, салаты и нежирные белки. Это снизит тепловую нагрузку на организм и поможет избежать обезвоживания. Полезны продукты с охлаждающим эффектом: огурцы, арбуз, дыня и мята.

Ешьте меньшими порциями, но чаще, чтобы поддерживать энергию и не перегружать пищеварительную систему.

Избегайте тяжелой и жирной пищи, требующей больше энергии для переваривания и может повысить риск теплового удара. Ограничьте употребление специй повышающих температуру тела, таких как красный и черный перец, имбирь, чеснок.

Уменьшите потребление соли и переработанных продуктов, чтобы избежать задержки жидкости и нарушения водно-солевого баланса.

Как и чем питаться во время жары. Фото: ЦОС

Что касается мороженого и замороженного льда, эксперты объяснили, что они могут дать кратковременное охлаждение, но повышают внутреннюю температуру тела из-за тепловыделения во время пищеварения.

"Быстрое охлаждение, вызванное холодной пищей и напитками, приводит к чрезмерному компенсаторному повышению внутренней температуры. Следовательно, после порции мороженого вы можете еще хуже переносить жару" , — говорится в сообщении.

Напомним, Государственная служба Украины по вопросам труда объяснила, при какой температуре нельзя работать. Работодатели должны позаботиться о порядке рабочего дня и обустроить рабочие места так, чтобы избежать проблем со здоровьем работников и ответственности перед законом.

Также мы сообщали, как в жару охладить напитки, если нет льда и электроэнергии.