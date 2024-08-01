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Херсонський кавун став брендом — як це допоможе українським фермерам

1 серпня 2024 05:54
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Кожен кавун, що виріс на Херсонщині, має унікальний географічний статус, що є своєрідною ознакою якості
Дівчата куштують кавун. Ілюстративне фото: pixels.com
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

В Україні окрім "Мелітопольської черешні" з'явився ще один географічний бренд — "Херсонський кавун". Таке рішення ухвалив Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій.

Про це повідомляється 31 липня, у середу на офіційному сайті Міністерства економіки України

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Як повідомляють у Міністерстві, тепер таку назву-бренд зможуть носити всі кавуни, що зростали у Таврійському регіоні, Скадовському та Каховському районі Херсонщини.

Херсонський кавун став брендом — як це допоможе українським фермерам - фото 1
Приклади географічних значень

У справжнього херсонського кавуна є свої унікальні ознаки: він характеризується високим рівнем цукру, щільним мʼякушем. Шкірка кавуна — зелена з блідо-зеленими смужками, мʼякуш — від рожевого до насичено червоного. Такий кавун надзвичайно хрусткий і смачний, зазначають у відомстві.

Також там наголошують, що цей статус надає виробникам додаткові переваги, підвищуючи їх конкурентоспроможність на внутрішньому та міжнародному ринках. Місцеві громади отримають додаткові податкові надходження, що сприятиме економічному розвитку регіону. Для споживачів це гарантія високої якості та безпеки продукції.

Заявку на реєстрацію географічного зазначення подала громадська спілка "Асоціація виробників херсонського кавуна", представники якої зараз захищають рідну землю від російських окупантів на фронті.

Нагадаємо, експерти стверджують, що в Україні здорожчають фрукти та ягоди. Дефіцит робочих рук може призвести до зменшення попиту на державні гранти у сфері садівництва, ягідництва і теплиць.

Раніше ми писали, що на ринку у 2024 році ціни на кавуни впали до рекордного мінімуму за останні три роки. Вартість тривалий час знижувалася.

Херсон Херсонська область ягоди фермери кавун

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