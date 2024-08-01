Каждый арбуз, выросший в Херсонской области, имеет уникальный географический статус, что является своеобразным признаком качества.

Девочки едят арбуз. Иллюстративное фото: pixels.com

В Украине кроме "Мелитопольской черешни" появился еще один географический бренд — "Херсонский арбуз". Такое решение принял Украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций.

Об этом сообщается 31 июля, в среду на официальном сайте Министерства экономики Украины.

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Как сообщают в Министерстве, теперь такое название-бренд смогут носить все растущие арбузы в Таврическом регионе, Скадовском и Каховском районе Херсонщины.

Примеры географических значений

У настоящего херсонского арбуза есть свои уникальные признаки: он характеризуется высоким уровнем сахара, плотной мякотью. Кожа арбуза — зеленая с бледно-зелеными полосками, мякоть — от розового до насыщенно красного. Такой арбуз очень хрустящий и вкусный, отмечают в ведомстве.

Также там утверждают, что этот статус предоставляет производителям дополнительные преимущества, повышая их конкурентоспособность на внутреннем и международном рынках. Местные общины получат дополнительные налоговые поступления, что будет способствовать экономическому развитию региона. Для потребителей это гарантия высокого качества и безопасности.

Заявку на регистрацию географического указания подал общественный союз "Ассоциация производителей арбуза Херсона", представители которого сейчас защищают родную землю от российских оккупантов на фронте.

Напомним, эксперты утверждают, что в Украине подорожают фрукты и ягоды. Дефицит рабочих рук может привести к уменьшению спроса на государственные гранты в сфере садоводства, ягодничества и теплиц.

Ранее мы писали, что на рынке в 2024 году цены на арбузы упали до рекордного минимума за последние три года. Стоимость длительное время снижалась.