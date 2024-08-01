Чоловік злякався невідомих та дістав ніж, щоб оборонятись від людей, які виявилися представниками ТЦК

Канцелярський ніж у руках. Ілюстративне фото: pixels.com

У Хмельницькому між співробітниками ТЦК та місцевим мешканцем виник конфлікт, який закінчився у відділку поліції. Проте суд вирішив, що чоловік нічого не порушував та закрив справу.

Про це повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Як з'ясувалось у ході судового засідання, підозрюваний гуляв вулицею, але помітив, як до нього наблизилась машина, а люди, що з неї вийшли, стали бігти у його бік. Побоюючись за своє життя, він став тікати, а коли зрозумів, що його наздоганяють, то дістав канцелярського ножа, щоб продемонструвати бажання відбиватись. На місце прибули конфлікту прибула поліція, після чого хмельничанин поклав ніж на землю та був затриманий.

Таку розповідь обвинувачуваного підтвердив свідок та й один із самих співробітників ТЦК, який наголосив, що не встиг представитись чоловікові, тому що той відразу почав тікати. Крім того, суд встановив, що працівники ТЦК не були в той момент при виконанні службових обов'язків.

Що вирішив суд

На основі з'ясованих даних суддя Хмельницького міськрайонного суду постановив, що провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю. Отже, суд не вбачає в діях обвинувачуваного складу адміністративного правопорушення.

Раніше ми писали, що суд Одеси обрав запобіжний захід місцевому жителю, який раніше прокотив співробітника територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) на капоті авто.

А у Львівському ТЦК спростували звинувачення у побитті чоловіка. Повідомлялося, що після цього вони прийшли до нього в лікарню і виписали повістку.