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Хмельничанин угрожал сотрудникам ТЦК канцелярским ножом — наказал ли его суд

1 августа 2024 07:21
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Мужчина испугался неизвестных и достал нож, чтобы защищаться от людей, оказавшихся представителями ТЦК
Канцелярский нож в руках. Иллюстративное фото: pixels.com
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

В Хмельницком между сотрудниками ТЦК и местным жителем возник конфликт, закончившийся в отделении полиции. Однако суд решил, что мужчина ничего не нарушал и закрыл дело.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Как выяснилось в ходе судебного заседания, подозреваемый гулял по улице, но заметил, как к нему приблизилась машина, а вышедшие из нее люди стали бежать в его сторону. Опасаясь за свою жизнь, он стал убегать, а когда понял, что его догоняют, то достал канцелярский нож, чтобы продемонстрировать желание отбиваться. На место конфликта прибыла полиция, после чего хмельничанин положил нож на землю и был задержан.

Такой рассказ обвиняемого подтвердил свидетель и один из самих сотрудников ТЦК, который подчеркнул, что не успел представиться мужчине, потому что тот сразу же начал бежать. Кроме того, суд установил, что работники ТЦК не находились в тот момент при исполнении служебных обязанностей.

Что решил суд

На основе изученных данных судья Хмельницкого районного суда постановил, что производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое подлежит закрытию. Следовательно, суд не видит в действиях обвиняемого состава административного правонарушения.

Ранее мы писали, что суд Одессы избрал меру пресечения местному жителю, ранее прокатившему сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) на капоте авто.

А во Львовском ТЦК опровергли обвинения в избиении мужчины. Сообщалось, что после этого они пришли к нему в больницу и выписали повестку.

суд правосудие Хмельницкий Хмельницкая область ТЦК и СП судебные решения

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