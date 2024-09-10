Чому українці масово виїжджають за кордон — пояснення демографа

Українці за кордоном. Ілюстративне фото: AP

За перше півріччя цього року з України виїхало 400 тисяч українців. Серед причин, чому люди масово виїжджають за кордон, — служба в армії та страх, що взимку не буде світла.

Про це розповів заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ Олександр Гладун у коментарі ТСН.

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Чому українці виїжджають за кордон

За даними Гладуна, інформація про те, що з України за останні пів року виїхало 400 тисяч людей, збігається з даними нашої Державної прикордонної служби.

"Безперечно, що міграційний чинник у нас суттєво впливає на демографічну ситуацію. Наразі, за даними ООН, за кордоном перебуває 6,7 мільйона українських громадян, включно зі згаданими 400 тисячами осіб. Наскільки це точне число — сказати наразі важко, але це тривожна тенденція та дуже великі числа", — розповів демограф.

Він сказав, що одна із причин, чому українці їдуть за кордон, — страх холодної зими без світла. Однак серед інших причин є ще й служба в армії.

"Можливо, люди бояться того, що зима в Україні буде без електрики, і виїжджають тимчасово, поки ситуація не покращиться — таке цілком ймовірно. Але я не виключаю, що виїжджають саме молоді люди до 18 років, які не хочуть йти служити до армії та бояться можливого призову", — пояснив Гладун.