Почему украинцы массово выезжают за границу — объяснение демографа

Украинцы за границей. Иллюстративное фото: AP

За первое полугодие этого года из Украины уехало 400 тысяч украинцев. Среди причин, почему люди массово выезжают за границу — служба в армии и страх, что зимой не будет света.

Об этом рассказал заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ Александр Гладун в комментарии ТСН.

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По данным Гладуна, информация о том, что из Украины за последние полгода выехало 400 тысяч человек, совпадает с данными нашей Государственной пограничной службы.

"Несомненно, что миграционный фактор у нас существенно влияет на демографическую ситуацию. Сейчас, по данным ООН, за рубежом находится 6,7 миллиона украинских граждан, включая упомянутые 400 тысяч человек. Насколько это точное число — сказать трудно, но это тревожная тенденция и очень большие числа", — рассказал демограф.

Он сказал, что одна из причин, почему украинцы едут за границу, — страх холодной зимы без света. Однако среди других причин есть и служба в армии.

"Возможно, люди боятся того, что зима в Украине будет без электричества, и выезжают временно, пока ситуация не улучшится — такое вполне вероятно. Но я не исключаю, что выезжают именно молодые люди до 18 лет, которые не хотят идти служить в армию и боятся возможного призыва", — пояснил Гладун.