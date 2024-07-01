СБУ затримала провокаторів, які планували захопити Верховну Раду України

СБУ затримала одного із фігурантів справи. Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила групу осіб, які готували низку провокацій у Києві після Дня Конституції. Вони планували захопити Верховну Раду України та заблокувати її роботу. Організаторам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у понеділок, 1 липня.

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СБУ затримала провокаторів, які готували заворушення в Києві

Після Дня Конституції у Києві 30 червня група громадських "активістів" готувала низку провокацій. За даними слідства, їх очолював співзасновник громадської організації, яка ще з 2015 року відома своїми антиукраїнськими акціями.

"Під виглядом проведення так званого "віче" зловмисники планували оголосити про "усунення від влади" чинного військово-політичного керівництва України", — йдеться в повідомленні.

СБУ опублікували аудіозапис розмови голови організації та його співорганізатора, де йдеться про те, що фігуранти планують захопити будівлю Верховної Ради України та заблокувати її роботу. Щоб зібрати людей вони мали влаштувати мирне зібрання на Майдані Незалежності, але більшість учасників заходу хотіли використати "втемну" — не розкриваючи їм справжні наміри щодо провокацій.

"Збираємось ми значить офіційно на це "віче". Максимальну кількість пересічних громадян треба зібрати, щоб там не сотня приїхала, а декілька тисяч. Потім шляхом прямого голосування — підняття руки, обираємо прямо на Майдані тимчасовий уряд, відтіля вже заходимо в Верховну Раду і починаємо працювати — крапка", — сказав співорганізатор.

Затримання провокаторів. Фото: СБУ

Голова громадської організації відповів йому, що може підписати будь-який потрібний документ, бо має печатку.

"Інформацію про "заворушення" в Києві зловмисники планували поширювати через вітчизняні та іноземні інформресурси. Таким чином сподівалися розхитати суспільно-політичну ситуацію всередині нашої держави, що зіграло б на користь РФ", — йдеться в повідомленні.

Щоб здійснити злочинний задум, головний організатор залучив кількох спільників — представників громадських організацій з Києва, Дніпра та інших регіонів. Для збереження конфіденційності вони спілкувалися через різні месенджери, а зустрічі проводили в невеликих групах по три особи.

Проведення обшуків у організаторів повстання. Фото: СБУ

Служба безпеки завчасно виявила протиправні наміри фігурантів, задокументувала їхню підривну діяльність і затримала організаторів. Під час обшуків у провокаторів було знайдено зброю, боєприпаси, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та чорнові записи із доказами злочинних дій.

Виявлена зброя під час обшуків. Фото: СБУ

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за чч. 1, 2, 3 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії та заклики до дій, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади).

Поки триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності затриманим обрано запобіжний захід — тримання під вартою. Відомо, що зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі припинили діяльність сімох місцевих жителів, які зливали у проросійські Телеграм-канали інформацію про переміщення військової техніки та особового складу ЗСУ. Усіх одеситів затримали, вони можуть провести за ґратами до восьми років.

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