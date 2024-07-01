СБУ задержала провокаторов, планировавших захватить Верховную Раду Украины

СБУ задержала одного из фигурантов дела. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила группу лиц, готовивших ряд провокаций в Киеве после Дня Конституции. Они планировали захватить Верховную Раду и заблокировать ее работу. Организаторам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в понедельник, 1 июля.

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После Дня Конституции в Киеве 30 июня группа общественных активистов готовила ряд провокаций. По данным следствия, их возглавлял соучредитель общественной организации, которая еще с 2015 года известна своими антиукраинскими акциями.

"Под видом проведения так называемого "вече" злоумышленники планировали объявить об "отстранении от власти" действующего военно-политического руководства Украины", — говорится в сообщении.

СБУ опубликовали аудиозапись разговора главы организации и его соорганизатора, где говорится о том, что фигуранты планируют захватить здание Верховной Рады Украины и заблокировать ее работу. Чтобы собрать людей, они должны были устроить мирное собрание на Майдане Независимости, но большинство участников мероприятия хотели использовать "втемную" — не раскрывая им истинные намерения по поводу провокаций.

"Собираемся мы значит официально на это "виче". Максимальное количество рядовых граждан нужно собрать, чтобы там не сотня приехала, а несколько тысяч. Затем путем прямого голосования — поднятие руки, выбираем прямо на Майдане временное правительство, оттуда уже заходим в Верховную Раду и начинаем работать — точка", — сказал соорганизатор.

Задержание провокаторов. Фото: СБУ

Глава общественной организации ответил ему, что может подписать любой нужный документ, потому что есть печать.

"Информацию о "беспорядках" в Киеве злоумышленники планировали распространять через отечественные и иностранные информресурсы. Таким образом надеялись расшатать общественно-политическую ситуацию внутри нашего государства, что сыграло бы в пользу РФ", — говорится в сообщении.

Чтобы осуществить преступный замысел, главный организатор привлек нескольких сообщников — представителей общественных организаций из Киева, Днепра и других регионов. Для сохранения конфиденциальности они общались через разные мессенджеры, а встречи проводили в небольших группах по три человека.

Проведение обысков у организаторов восстания. Фото: СБУ

Служба безопасности заблаговременно выявила противоправные намерения фигурантов, задокументировала их подрывную деятельность и задержала организаторов.

Обнаружено оружие во время обысков. Фото: СБУ

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по чч. 1, 2, 3 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия и призывы к действиям, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти).

Пока продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности задержанным избрана мера пресечения — содержание под стражей. Известно, что злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Одессе прекратили деятельность семерых местных жителей, которые сливали в пророссийские телеграмм-каналы информацию о перемещении военной техники и личного состава ВСУ. Всех одесситов задержали, они могут провести за решеткой до восьми лет.

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