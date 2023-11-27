Хто має право супроводжувати людину з інвалідністю за кордон і які документи потрібні

Людина з інвалідністю та опікун. Фото: Unsplash

Під час дії воєнного стану виїзд військовозобовʼязаних чоловіків віком від 18 до 60 років за кордон обмежений. Однак є певна категорія осіб, яким надано таке право. Це можливо для чоловіків, які мають дружин або родичів з інвалідністю.

Як виїхати за кордон з людиною з інвалідністю пишуть Факти ICTV.

Читайте також:

Хто має право супроводжувати людину з інвалідністю за кордон

Зазначається, що виїхати за кордон можуть ті чоловіки, які є опікунами дружини І, II, III групи, або батьків чи родичів з І та II групою інвалідності. Загалом супроводжувати людину з інвалідністю за кордон може наступна категорія:

особи, що перебувають у родинних стосунках з людиною з інвалідністю (подружжя, діти можуть супроводжувати батьків чи навпаки);

юридична або фізична особа, що постійно доглядає за інвалідами (за наявності підтверджувальних документів);

представник організації, який здійснює соціальну роботу з догляду за людьми з інвалідністю.

Які документи знадобляться для виїзду за кордон з особою з інвалідністю ІІ групи

Якщо чоловік призовного віку супроводжує за кордон свою дружину, то для цього необхідно:

довідка МСЕК про інвалідність ІІ групи;

свідоцтво про шлюб;

пенсійне посвідчення.

Якщо їхати за кордон супроводжуючи інших родичів чи родичів дружини, то потрібний наступний перелік документів:

документи, що підтверджують родинні звʼязки та спільне проживання — витяг з демографічного реєстру про реєстрацію за однією адресою, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб;

довідка МСЕК про інвалідність ІІ групи;

пенсійне посвідчення;

довідка ЛКК про необхідність постійного стороннього догляду за людиною з інвалідністю;

акт встановлення постійного стороннього догляду за особою.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, чи можна звільнитися із ЗСУ, якщо дитина військового має інвалідність.