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Хто має право супроводжувати людину з інвалідністю за кордон і які документи потрібні

27 листопада 2023 14:38
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Хто має право супроводжувати людину з інвалідністю за кордон і які документи потрібні
Людина з інвалідністю та опікун. Фото: Unsplash
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Під час дії воєнного стану виїзд військовозобовʼязаних чоловіків віком від 18 до 60 років за кордон обмежений. Однак є певна категорія осіб, яким надано таке право. Це можливо для чоловіків, які мають дружин або родичів з інвалідністю.

Як виїхати за кордон з людиною з інвалідністю пишуть Факти ICTV.

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Хто має право супроводжувати людину з інвалідністю за кордон

Зазначається, що виїхати за кордон можуть ті чоловіки, які є опікунами дружини І, II, III групи, або батьків чи родичів з І та II групою інвалідності. Загалом супроводжувати людину з інвалідністю за кордон може наступна категорія:

  • особи, що перебувають у родинних стосунках з людиною з інвалідністю (подружжя, діти можуть супроводжувати батьків чи навпаки);
  • юридична або фізична особа, що постійно доглядає за інвалідами (за наявності підтверджувальних документів);
  • представник організації, який здійснює соціальну роботу з догляду за людьми з інвалідністю.

Які документи знадобляться для виїзду за кордон з особою з інвалідністю ІІ групи 

Якщо чоловік призовного віку супроводжує за кордон свою дружину, то для цього необхідно:

  • довідка МСЕК про інвалідність ІІ групи;
  • свідоцтво про шлюб;
  • пенсійне посвідчення.

Якщо їхати за кордон супроводжуючи інших родичів чи родичів дружини, то потрібний наступний перелік документів:

  • документи, що підтверджують родинні звʼязки та спільне проживання — витяг з демографічного реєстру про реєстрацію за однією адресою, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб;
  • довідка МСЕК про інвалідність ІІ групи;
  • пенсійне посвідчення;
  • довідка ЛКК про необхідність постійного стороннього догляду за людиною з інвалідністю;
  • акт встановлення постійного стороннього догляду за особою.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, чи можна звільнитися із ЗСУ, якщо дитина військового має інвалідність. 

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