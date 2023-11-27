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Кто имеет право сопровождать человека с инвалидностью за границу и какие документы нужны

27 ноября 2023 14:38
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Кто имеет право сопровождать человека с инвалидностью за границу и какие документы нужны
Человек с инвалидностью и опекун. Фото: Unsplash
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во время действия военного положения выезд военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за границу ограничен. Однако есть определенная категория лиц, которым предоставлено такое право. Это возможно для мужчин, имеющих жен или родственников с инвалидностью.

Как уехать за границу с человеком с инвалидностью пишут Факты ICTV.

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Кто имеет право сопровождать человека с инвалидностью за границу

Отмечается, что выехать за границу могут те мужчины, которые являются опекунами жены I, II, III группы или родителей или родственников с I и II группой инвалидности. В целом сопровождать человека с инвалидностью за границу может следующая категория:

  • лица, находящиеся в родстве с человеком с инвалидностью (супруги, дети могут сопровождать родителей или наоборот);
  • юридическое или физическое лицо, постоянно ухаживающее за инвалидами (при наличии подтверждающих документов);
  • представитель организации, осуществляющий социальную работу по уходу за людьми с инвалидностью.

Какие документы понадобятся для выезда за границу с лицом с инвалидностью II группы

Если супруг призывного возраста сопровождает за границу свою жену, то для этого необходимо:

  • справка МСЭК об инвалидности ІІ группы;
  • свидетельство о браке;
  • пенсионное удостоверение.

Если ехать за границу, сопровождая других родственников или родственников жены, то нужен следующий перечень документов:

  • документы, подтверждающие родственные связи и совместное проживание — выписка из демографического реестра о регистрации по одному адресу, свидетельство о рождении, свидетельство о браке;
  • справка МСЭК об инвалидности ІІ группы;
  • пенсионное удостоверение;
  • справка ЛКК о необходимости постоянного постороннего ухода за человеком с инвалидностью;
  • акт установления постоянного постороннего ухода за лицом.

Напомним, недавно мы писали, можно ли уволиться с ВСУ, если ребенок военного имеет инвалидность.

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