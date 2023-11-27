Кто имеет право сопровождать человека с инвалидностью за границу и какие документы нужны

Человек с инвалидностью и опекун. Фото: Unsplash

Во время действия военного положения выезд военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за границу ограничен. Однако есть определенная категория лиц, которым предоставлено такое право. Это возможно для мужчин, имеющих жен или родственников с инвалидностью.

Как уехать за границу с человеком с инвалидностью пишут Факты ICTV.

Читайте также:

Кто имеет право сопровождать человека с инвалидностью за границу

Отмечается, что выехать за границу могут те мужчины, которые являются опекунами жены I, II, III группы или родителей или родственников с I и II группой инвалидности. В целом сопровождать человека с инвалидностью за границу может следующая категория:

лица, находящиеся в родстве с человеком с инвалидностью (супруги, дети могут сопровождать родителей или наоборот);

юридическое или физическое лицо, постоянно ухаживающее за инвалидами (при наличии подтверждающих документов);

представитель организации, осуществляющий социальную работу по уходу за людьми с инвалидностью.

Какие документы понадобятся для выезда за границу с лицом с инвалидностью II группы

Если супруг призывного возраста сопровождает за границу свою жену, то для этого необходимо:

справка МСЭК об инвалидности ІІ группы;

свидетельство о браке;

пенсионное удостоверение.

Если ехать за границу, сопровождая других родственников или родственников жены, то нужен следующий перечень документов:

документы, подтверждающие родственные связи и совместное проживание — выписка из демографического реестра о регистрации по одному адресу, свидетельство о рождении, свидетельство о браке;

справка МСЭК об инвалидности ІІ группы;

пенсионное удостоверение;

справка ЛКК о необходимости постоянного постороннего ухода за человеком с инвалидностью;

акт установления постоянного постороннего ухода за лицом.

Напомним, недавно мы писали, можно ли уволиться с ВСУ, если ребенок военного имеет инвалидность.