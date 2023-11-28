Хто отруїв Мар'яну Буданову та кому Україна в ЄС не потрібна — ефір Новини.LIVE

Російська агентура не спить. Колаж Новини.LIVE

Гість вечірнього ефіру Новини.LIVE — політтехнолог Тарас Загородній. Тема обговорення — отруєння Мар'яни Буданової та хто конкретно не хоче бачити нашу країну в Євросоюзі.

Подивитися ефір можна о 19:20 на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Теми для обговорень з ведучим каналу Сергієм Гулюком — отруєння та стан здоров'я дружини Кирила Буданова, додаткове фінансування для України від США та хто чинить перешкоди на шляху вступу України в ЄС.

Нагадаємо, що сьогодні Мар'яну Буданову отруїли важкими металами. Наразі вона перебуває під пильним наглядом лікарів, її стан стабільний. Пізніше цю інформацію підтвердив спікер ГУР Андрій Юсов.