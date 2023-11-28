Кто отравил Марианну Буданову и кому Украина в ЕС не нужна — эфир Новини.LIVE
Гость вечернего эфира Новини.LIVE — политтехнолог Тарас Загородний. Тема обсуждения — отравление Марианны Будановой, и кто конкретно не хочет видеть нашу страну в Евросоюзе.
Посмотреть эфир можно в 19:20 на YouTube-канале Новини.LIVE.
Эфир Новини.LIVE с Тарасом Загородним
Темы для обсуждений с ведущим канала Сергеем Гулюком — отравление и состояние здоровья жены Кирилла Буданова, дополнительное финансирование для Украины от США и препятствующие вступлению Украины в ЕС.
Напомним, что сегодня Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами. В настоящее время она находится под пристальным наблюдением врачей, ее состояние стабильное. Позже эту информацию подтвердил спикер ГУР Андрей Юсов.
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