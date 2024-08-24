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Хто зичив нашій землі лиха, отримає його вдома — Зеленський зробив заяву на День Незалежності

24 серпня 2024 09:38
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Зеленський зробив заяву під час звернення до українців з нагоди Дня Незалежності
Президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення. Фото: скриншот відео
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Незалежності, який святкують 24 серпня. Він звернувся до росіян за їх воєнні злочини та подякував українським захисникам за протистояння окупантам. 

Відеозвернення опублікували на YouTube-каналі Офісу Президента України.

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Зеленський про Росію 

Президент України заявив, що "українці завжди повертають борги" та додав росіянам, що відплата за скоєне неминуча. Він додав, що записав звернення з Сумської області, у Могриці, яка за кілька кілометрів від кордону. 

"913 днів тому зокрема й через Сумщину Росія пішла на нас війною. Порушила не лише суверенні кордони, а й межі жорстокості та здорового глузду. Безмежно прагнучи одного: знищити нас. Натомість сьогодні ми відзначаємо 33-й День Незалежності України. А те, що ніс на нашу землю ворог, тепер вернулося в його дім. І той, хто хотів перетворити наші землі на буферну зону, має думати, аби його країна не стала буферною федерацією", — сказав Зеленський.

Він натякнув на плани про використання далекобійної зброї. У заяві про регулярні обстріли з боку росіян керованими авіабомбами та "Кинджалами", президент пообіцяв відплату ворогам і сказав:

"За всіх наших людей, які воліли б ніколи в житті не знати назв цих проклятих місць: "Саваслейка", "Оленья", "Енгельс". Але, на жаль, українці їх знають. А тому й наш ворог знатиме, що таке відплата по-українськи. Гідна, симетрична, далекобійна. Знатиме, що в кожну точку РФ, яка є джерелом небезпеки для життя нашої держави й наших людей, рано чи пізно прилетить українська відповідь". 

Зеленський про Курську область

Під час звернення президент розкритикував Володимира Путіна та заявив, що події у Курській області найкраще демонструють ставлення влади Росії до своїх громадян.

"Україна вкотре дивує. Росія вкотре у своєму репертуарі. Так загалом змальовують події на Курщині світові медіа. Показують, як Росія ставиться до своїх громадян, яких називає "насєлєніє". Як саме Росія своїх "нє бросаєт". Як їхні солдати мародерять свої ж магазини. Так виглядає путінська Росія в очах усього світу. І так само весь світ бачить, як наші воїни дають місцевим людям воду, їжу, ліки, а ті кажуть: "Добре, що тепер тут ви, а не кадирівці"", — сказав Зеленський. 

Подяка ЗСУ та українцям

Зеленський звернувся і до військових та подякував їм за захист та стійкість в Харкові, Куп’янську, Запоріжжі, Покровську, Торецьку, Часовому Яру, на Херсонщині, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Курахівському, Времівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.

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