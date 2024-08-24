Зеленский сделал заявление во время обращения к украинцам по случаю Дня Независимости

Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения. Фото: скриншот видео

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости, который отмечается 24 августа. Он обратился к россиянам за их военные преступления и поблагодарил украинских защитников за противостояние оккупантам.

Видеообращение опубликовано на YouTube-канале Офиса Президента Украины.

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Зеленский о России

Президент Украины заявил, что "украинцы всегда возвращают долги" и добавил россиянам, что возмездие за совершенное неизбежно. Он добавил, что записал обращение из Сумской области, в Могрице, которая в нескольких километрах от границы.

"913 дней назад в том числе через Сумщину Россия пошла на нас войной. Нарушила не только суверенные границы, но и пределы жестокости и здравого смысла. Безгранично стремясь одного: уничтожить нас. Зато сегодня мы отмечаем 33-й День Независимости Украины. А то, что нес на нашу землю враг, теперь вернулось в его дом. И тот, кто хотел превратить наши земли в буферную зону, должен думать, чтобы страна не стала буферной федерацией", — сказал Зеленский.

Он намекнул на планы об использовании дальнобойного оружия . В заявлении о регулярных обстрелах со стороны россиян управляемыми авиабомбами и "Кинжалами", президент пообещал возмездие врагам и сказал:

"За всех наших людей, которые предпочли бы никогда в жизни не знать названий этих проклятых мест: "Саваслейка", "Оленья", "Энгельс". Но, к сожалению, украинцы их знают. А потому и наш враг будет знать, что такое возмездие по-украински. Достойное, симметричное, дальнобойное. Будет знать, что в каждую точку РФ, которая является источником опасности для жизни нашего государства и наших людей, рано или поздно прилетит украинский ответ".

Зеленский о Курской области

Во время обращения президент подверг критике Владимира Путина и заявил, что события в Курской области лучше всего демонстрируют отношение властей России к своим гражданам.

"Украина в очередной раз удивляет. Россия в очередной раз в своем репертуаре. Так в целом изображают события на Курщине мировые медиа. Показывают, как Россия относится к своим гражданам, которых называет "население". Как именно Россия своих "не бросает". Как их солдаты мародерят свои же магазины. Так выглядит путинская Россия в глазах всего мира. И так же весь мир видит, как наши воины дают местным людям воду, еду, лекарства, а те говорят: "Хорошо, что теперь здесь вы, а не кадыровцы", — сказал Зеленский.

Благодарность ВСУ и украинцам

Зеленский обратился и к военным и поблагодарил их за защиту и устойчивость в Харькове, Купянске, Запорожье, Покровске, Торецком, Временном Яру, Херсонской, Лиманском, Северском, Краматорском, Кураховском, Времивском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях.