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Кіберфахівці "хакнули" федеральний центр видачі цифрових підписів Росії

13 вересня 2024 20:00
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Кіберфахівці ГУР та BO Team атакували російський центр цифрових підписів
Чоловік працює за комп'ютером. Ілюстративне фото: Pexels
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України разом з активістами групи BO Team здійснили чергову операцію. Вони атакували російський федеральний центр видачі цифрових підписів.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки у Telegram у п'ятницю, 13 вересня.

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Російський федеральний посвідчувальний центр "Основание" займається видачою електронних цифрових підписів. Компанія акредитована Міністерством цифрового розвитку Росії та вважається однією з найбільш захищених. 

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Російський сайт. Фото: ГУР

"Серед клієнтів центру ― причетні до ведення геноцидної війни проти України банківські, військові та інші державні й приватні установи, зокрема "Вєртольоти Россії", "Альфа-Банк", "Транснєфть тєлєком", "Трансмашхолдінґ", "Сєрєбро маґадана" та багато інших", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки вдалося знищити терабайти важливих даних на серверах підприємства, а також здобуто базу даних на півтора мільйона електронних цифрових підписів суб’єктів, які користувались послугами російського федерального центру. 

"Масив отриманих даних українські хакери мають намір виставити на продаж, а виручені кошти передати на потреби Сил безпеки та оборони України", — додали в ГУР.

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Допис ГУР. Фото: скриншот

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