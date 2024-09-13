Кіберфахівці ГУР та BO Team атакували російський центр цифрових підписів

Чоловік працює за комп'ютером. Ілюстративне фото: Pexels

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України разом з активістами групи BO Team здійснили чергову операцію. Вони атакували російський федеральний центр видачі цифрових підписів.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки у Telegram у п'ятницю, 13 вересня.

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Кібератака проти Росії

Російський федеральний посвідчувальний центр "Основание" займається видачою електронних цифрових підписів. Компанія акредитована Міністерством цифрового розвитку Росії та вважається однією з найбільш захищених.

Російський сайт. Фото: ГУР

"Серед клієнтів центру ― причетні до ведення геноцидної війни проти України банківські, військові та інші державні й приватні установи, зокрема "Вєртольоти Россії", "Альфа-Банк", "Транснєфть тєлєком", "Трансмашхолдінґ", "Сєрєбро маґадана" та багато інших", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки вдалося знищити терабайти важливих даних на серверах підприємства, а також здобуто базу даних на півтора мільйона електронних цифрових підписів суб’єктів, які користувались послугами російського федерального центру.

"Масив отриманих даних українські хакери мають намір виставити на продаж, а виручені кошти передати на потреби Сил безпеки та оборони України", — додали в ГУР.