Киберспециалисты ГУР и BO Team атаковали российский центр цифровых подписей

Мужчина работает за компьютером. Иллюстративное фото: Pexels

Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины вместе с активистами группы BO Team провели очередную операцию. Они атаковали российский федеральный центр выдачи цифровых подписей.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки в Telegram в пятницу, 13 сентября.

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Российский федеральный удостоверяющий центр "Основание" занимается выдачей электронных цифровых подписей. Компания аккредитована Министерством цифрового развития России и считается одной из самых защищенных.

Российский сайт. Фото: ГУР

"Среди клиентов центра — причастные к ведению геноцидной войны против Украины банковские, военные и другие государственные и частные учреждения, в частности "Вертолеты России", "Альфа-Банк", "Транснефть телеком", "Трансмашхолдинг", "Серебро Магадана" и многие другие", — говорится в сообщении.

В результате атаки удалось уничтожить терабайты важных данных на серверах предприятия, а также добыта база данных на полтора миллиона электронных цифровых подписей субъектов, которые пользовались услугами российского федерального центра.

"Массив полученных данных украинские хакеры намерены выставить на продажу, а вырученные средства передать на нужды Сил безопасности и обороны Украины", — добавили в ГУР.