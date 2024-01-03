Кіберполіція створила соцпроєкт "МРІЯ" — яку мету він передбачає

Працівники Кіберполіції за роботою. Ілюстративне фото: Кіберполіція

Кіберполіція запустила соцпроєкт MRIYA, який об'єднує громадян державного та приватного сектору задля протидії дезінформації та незаконному контенту, очищення інформаційного простору від російської пропаганди, знищення осередків незаконного поширення протиправного та забороненого контенту. Метою проєкту є покращення медіаграмотності українців та зменшення впливу пропаганди на суспільство.

Про все це й не тільки на офіційній сторінці проєкту в Telegram.

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Проєкт MRIYA — що відомо

Як зазначається, проєкт має найбільшу інформаційну армію (170 тисяч учасників і більше) та найбільше заблокованих ресурсів (близько 30 тисяч).

"Війна відбувається не лише за територіальну цілісність, а й в інформаційному просторі. Кожне слово наших ворогів може негативно вплинути на свідомість людей та хід війни в цілому, тому ми маємо бути завжди обачні та вміти себе захистити від поширення фейків", — кажуть організатори.

Вони додають, що учасники проєкту MRIYA будуть вчитися інформаційній та кібергігієні, отримають сотні порад, які підвищать обізнаність у медіапросторі та зможуть самостійно виявляти джерела пропаганди й знищувати їх.

Цілі проєкту MRIYA

Знищення російських осередків в мережі;

Зменшення рівня булінгу та цькування в Інтернеті;

Протидія наркотикам та шахрайству;

Навчання та тренінги з кібергігієни;

Просвіта населення щодо інформаційної гігієни;

Залучення та мотивація громадян до активної громадянської позиції.

Детальна інформація щодо приєднання до команди та інша інформація доступна за посиланням.

Нагадаємо, що раніше Кіберполіція попередила українців про онлайн-шахраїв, які пропонують передивлятися короткі відео та ставити "лайки" у популярних соціальних мережах за гроші. Однак таким чином вони збирають персональні дані, зокрема інформацію про банківську карту.

Також кіберсиловики дали поради, як не втратити кошти від SMS-сповіщень про надходження посилок від імені відомого українського поштового сервісу, бо таким чином злочинці намагаються виманити кошти у громадян.