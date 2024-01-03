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Киберполиция создала соцпроект "МРІЯ" — какую цель он в себе несет

3 января 2024 17:40
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Киберполиция создала соцпроект "МРІЯ" — какую цель он в себе несет
Сотрудники Киберполиции за работой. Иллюстративное фото: Киберполиция
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Киберполиция запустила соцпроект MRIYA, объединяющий граждан государственного и частного сектора для противодействия дезинформации и незаконному контенту, очищение информационного пространства от российской пропаганды, уничтожение очагов незаконного распространения противоправного и запрещенного контента. Целью проекта является улучшение медиаграмотности украинцев и уменьшение влияния пропаганды на общество.

Обо всем этом и не только на официальной странице проекта в Telegram.

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Как отмечается, проект имеет самую большую информационную армию (170 тысяч участников и больше) и больше заблокированных ресурсов (около 30 тысяч).

"Война происходит не только за территориальную целостность, но и в информационном пространстве. Каждое слово наших врагов может негативно повлиять на сознание людей и ход войны в целом, поэтому мы должны быть всегда осторожны и уметь себя оградить от распространения фейков", говорят организаторы.

Они добавляют, что участники проекта MRIYA будут учиться информационной и кибергигиене, получат сотни советов, которые повысят осведомленность в медиапространстве и смогут самостоятельно выявлять источники пропаганды и уничтожать их.

Цели проекта MRIYA

  • Уничтожение российских ячеек в сети;
  • Уменьшение уровня буллинга и травли в Интернете;
  • Противодействие наркотикам и мошенничеству;
  • Обучение и тренинги по кибергигиене;
  • Просвещение населения по информационной гигиене;
  • Вовлечение и мотивация граждан к активной гражданской позиции.

Подробная информация о присоединении к команде и другая информация доступна по ссылке.

Напомним, ранее Киберполиция предупредила украинцев об онлайн-мошенниках, которые предлагают пересматривать короткие видео и ставить "лайки" в популярных социальных сетях за деньги. Однако таким образом они собирают персональные данные, в частности, информацию о банковской карте.

Также киберсиловики дали советы, как не потерять средства от SMS-уведомлений о поступлении посылок от имени известного украинского почтового сервиса, потому что таким образом преступники пытаются выманить средства у граждан.

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