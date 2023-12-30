Кількість загиблих внаслідок російської атаки по Україні збільшилась — оголошено день жалоби

Наслідки російського обстрілу Дніпра. Фото: "Суспільне Дніпро"

У Києві та Запоріжжі зросла кількість загиблих внаслідок ракетної атаки Російської Федерації 29 грудня. В трьох містах оголошено день жалоби.

Про це повідомили в Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській ОВА.

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У Києві та Запоріжжі зросла кількість загиблих

Мер Києві Віталій Кличко повідомив, що у Києві з-під завалів витягнули ще два тіла. Таким чином кількість загиблих внаслідок ракетного обстрілку 29 грудня зросла до 13 осіб.

Окрім того, стало відомо, у Запоріжжі кількість загиблих від ракетного удару, вчиненого Росією вранці 29 грудня, зросла до 9 осіб

В трьох містах оголошено день жалоби

У суботу, 30 грудня, у Запорізькій, Одеській областях та в Дніпрі оголошено День жалоби за загиблими під час масованої ракетної атаки армії РФ 29 грудня.

"Висловлюю щирі співчуття близьким та рідним загиблих. Вічна пам'ять... Не забудемо! Не пробачимо! Помстимося", — наголосив у своєму повідомленні очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

У Дніпрі внаслідок російської атаки загинули шестеро людей. Перед міськрадою, а також на будівлях комунальних підприємств, установ, закладів приспустять державні прапори.

"Сьогодні у Дніпрі — День жалоби за тими, чиї життя обірвала учорашня ракетна атака по місту", — повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Влада Одеси також оголосила жалобу за загиблими через російський обстріл. У місті кількість жертв ранкової ракетної атаки зросла до чотирьох.

"У звʼязку з людськими втратами, через російську ракетну атаку, в Одесі та області буде оголошено траур", — йдеться у повідомленні керівника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Нагадаємо, 29 грудня у всіх регіонах України тривала повітряна тривога. Росіяни атакували міста крилатими ракетами.