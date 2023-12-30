Число погибших в результате российской атаки по Украине увеличилось — объявлен день траура

Последствия российских обстрелов Днепра. Фото: "Суспільне Дніпро"

В Киеве и Запорожье выросло число погибших в результате ракетной атаки Российской Федерации 29 декабря. В трех городах объявлен траур.

Об этом сообщили в Запорожской, Одесской и Днепропетровской ОВА.

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В Киеве и Запорожье выросло количество погибших

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве из-под завалов вытащили еще два тела. Таким образом, число погибших в результате ракетной обстрелки 29 декабря возросло до 13 человек.

Кроме того, стало известно, в Запорожье количество погибших от ракетного удара, нанесенного Россией утром 29 декабря, возросло до 9 человек.

В трех городах объявлен день траура

В субботу, 30 декабря, в Запорожской, Одесской областях и в Днепре объявлен День траура по погибшим во время массированной ракетной атаки армии РФ 29 декабря.

"Выражаю искренние соболезнования близким и родным погибших. Вечная память... Не забудем! Не простим! Отомстим", — подчеркнул в своем сообщении глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

В Днепре в результате российской атаки погибли шесть человек. Перед горсоветом, а также на зданиях коммунальных предприятий, учреждений, заведений опустят государственные флаги.

"Сегодня в Днепре — День траура по тем, чьи жизнь оборвала вчерашняя ракетная атака по городу", — сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Власть Одессы также объявила траур по погибшим из-за российских обстрелов. В городе количество жертв утренней ракетной атаки возросло до четырех.

"В связи с человеческими потерями, из-за российской ракетной атаки, в Одессе и области будет объявлен траур", — говорится в сообщении руководителя Одесской ОВА Олега Кипера.

Напомним, 29 декабря во всех регионах Украины продолжалась воздушная тревога. Россияне атаковали города крылатыми ракетами.