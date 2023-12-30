Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Число погибших в результате российской атаки по Украине увеличилось — объявлен день траура arrow

Число погибших в результате российской атаки по Украине увеличилось — объявлен день траура

30 декабря 2023 11:06
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Число погибших в результате российской атаки по Украине увеличилось — объявлен день траура
Последствия российских обстрелов Днепра. Фото: "Суспільне Дніпро"
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Киеве и Запорожье выросло число погибших в результате ракетной атаки Российской Федерации 29 декабря. В трех городах объявлен траур.

Об этом сообщили в Запорожской, Одесской и Днепропетровской ОВА.

Читайте также:
Киев
В Киеве выросло число погибших. Фото: скриншот

В Киеве и Запорожье выросло количество погибших

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве из-под завалов вытащили еще два тела. Таким образом, число погибших в результате ракетной обстрелки 29 декабря возросло до 13 человек.

Кроме того, стало известно, в Запорожье количество погибших от ракетного удара, нанесенного Россией утром 29 декабря, возросло до 9 человек.

В трех городах объявлен день траура

В субботу, 30 декабря, в Запорожской, Одесской областях и в Днепре объявлен День траура по погибшим во время массированной ракетной атаки армии РФ 29 декабря.

"Выражаю искренние соболезнования близким и родным погибших. Вечная память... Не забудем! Не простим! Отомстим", — подчеркнул в своем сообщении глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

В Днепре   в результате российской атаки погибли шесть человек. Перед горсоветом, а также на зданиях коммунальных предприятий, учреждений, заведений опустят государственные флаги.

"Сегодня в Днепре — День траура по тем, чьи жизнь оборвала вчерашняя ракетная атака по городу", — сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Власть Одессы   также объявила траур по погибшим из-за российских обстрелов. В городе количество жертв утренней ракетной атаки возросло до четырех.

"В связи с человеческими потерями, из-за российской ракетной атаки, в Одессе и области будет объявлен траур", — говорится в сообщении руководителя Одесской ОВА Олега Кипера.

Напомним, 29 декабря во всех регионах Украины продолжалась воздушная тревога. Россияне атаковали города крылатыми ракетами.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

16 декабря 2023

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

16 декабря 2023

17:34 Демограф рассказал, какой будет численность населения Украины после окончания войны

Актуальное по теме