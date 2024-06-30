Ракетний удар по Дніпру 28 червня — кінологи ДСНС показали роботу службових собак

Пошуковий собака ДСНС на місці ворожого влучання у Дніпрі. Фото: ДСНС

В роботі з пошуку людей у зруйнованій багатоповерхівці внаслідок ракетного удару по Дніпру кінологи ДСНС застосовують службових собак. Залучення чотирилапих для таких операцій, як кажуть рятувальники, виконується під ретельним контролем.

Про роботу своїх помічників кінологи ДСНС розповіли журналістам "Суспільного мовлення".

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Кінологи-рятувальники мають у своєму розпорядженні вмотивованих помічників, за якими під час пошукових операцій такого роду необхідний суворий контроль безпеки.

"Собака дуже вмотивована на пошук людей, тому працює на повідку, щоб вона не впала з висоти. Саме тому я даю йому зазвичай команду, і ми обходимо більш стійкі ділянки пошкодженої будівлі", — розповідає кінологиня міжрегіонального центру швидкого реагування Ромнівського ДСНС України Тетяна.

Жінка зауважує: за чотирилапим в цьому плані необхідний тотальний контроль.

"Його поведінку дуже легко передбачити, бо коли він заходить у приміщення, все обнюхує, і якщо мовчки дивиться на мене — то нічого не знаходить", — додає Тетяна.

Ракетний удар по Дніпру — що відомо

Нагадаємо, 28 червня російська армія вдарила ракетою по дев'ятиповерхівці в Дніпрі. Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв, що рятувальники всю ніч розбирали завали пошкодженої будівлі.

Судмедексперти-криміналісти вже встановили особу загиблої 76-річної жінки, яка проживала в одній з квартир у зруйнованому під'їзді. Ще через певний час двоє мешканців пошкодженої багатоповерхівки вийшли на зв'язок, яких не було вдома на момент обстрілу.

Водночас рятувальники головного управління ДСНС в Дніпропетровській області досі продовжують розбирати завали, оскільки ще розшукують двох людей.