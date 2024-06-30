Ракетный удар по Днепру 28 июня — кинологи ГСЧС показали работу служебных собак

Поисковая собака ГСЧС на месте вражеского попадания в Днепре. Фото: ГСЧС

В работе по поиску людей в разрушенной многоэтажке в результате ракетного удара по Днепру кинологи ГСЧС применяют служебных собак. Привлечение четырехлапых для таких операций, как говорят спасатели, производится под тщательным контролем.

О работе своих помощников кинологи ГСЧС рассказали журналистам "Суспільного мовлення".

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Кинологи-спасатели располагают мотивированными помощниками, по которым во время поисковых операций такого рода необходим строгий контроль безопасности.

"Собака очень мотивирована на поиск людей, поэтому работает на поводке, чтобы она не упала с высоты. Именно поэтому я даю ему обычно команду, и мы обходим более стойкие участки поврежденного здания", — рассказывает кинолог межрегионального центра быстрого реагирования Ромновского ГСЧС Украины Татьяна.

Женщина отмечает: за четырехлапым в этом плане необходим тотальный контроль.

"Ее поведение очень легко предсказать, потому что когда она заходит в помещение, то все обнюхивает, и если молча смотрит на меня — ничего не находит", — добавляет Татьяна.

Ракетный удар по Днепру — что известно

Напомним, 28 июня российская армия ударила ракетой по девятиэтажке в Днепре . Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщал, что спасатели всю ночь разбирали завалы поврежденного здания.

Судмедэксперты-криминалисты уже установили личность погибшей 76-летней женщины , проживавшей в одной из квартир в разрушенном подъезде. Еще через некоторое время двое жителей поврежденной многоэтажки вышли на связь , которых не было дома на момент обстрела.

В то же время спасатели главного управления ГСЧС в Днепропетровской области до сих пор продолжают разбирать завалы, поскольку еще разыскивают двух человек .