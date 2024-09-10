На Полтавщині поліція затримала зловмисника, який кинув гранату біля п’ятиповерхового будинку

Чоловік тримає гранату в руках. Ілюстративне фото: Pixabay

В Полтавській області чоловік кинув гранату біля п'ятиповерхового будинку. Йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини у вівторок, 10 вересня.

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Деталі справи

У неділю, 8 вересня, близько 4 години ранку, поліція отримала інформацію про вибух поруч з багатоквартирним будинком на вулиці Незалежності в місті Гребінці. Попередні дані свідчать, що чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, кинув гранату у дворі п’ятиповерхового будинку. В результаті вибуху троє місцевих мешканців (1989, 1986 і 1992 років народження), які перебували в бесідці поруч, отримали травми. Постраждалих доставили до лікарні, їхньому життю нічого не загрожує.

Поліцейський заповнює протокол. Фото: поліція Полтавщини

"При проведенні першочергових слідчих дій ми встановили, що до вчинення злочину причетний 28-річний місцевий мешканець. За місцем його проживання слідчі провели санкціонований обшук, у ході якого виявили та вилучили речові докази, які направлені на експертизу. Фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі йому вже повідомлено про підозру у вчиненні двох злочинів та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу — тримання під вартою", — заявив начальник сектору поліцейської діяльності №1 Гребінківського райвідділу поліції Сергій Кудрик.

Підозрюваного звинувачують у хуліганстві з використанням спеціально пристосованого або заздалегідь підготовленого предмета для нанесення тілесних ушкоджень та незаконному зберіганні, придбанні бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу. У разі доведення вини, підозрюваному загрожує від трьох до семи років ув'язнення.