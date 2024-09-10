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Бросил гранату возле пятиэтажного дома — в Полтавской области полиция задержала злоумышленника

10 сентября 2024 18:51
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
На Полтавщине полиция задержала злоумышленника, бросившего гранату у пятиэтажного дома
Мужчина держит гранату в руках. Иллюстративное фото: Pixabay
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В Полтавской области мужчина бросил гранату у пятиэтажного дома. Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Полтавщины во вторник, 10 сентября.

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Детали дела

В воскресенье, 8 сентября, около 4 часов утра, полиция получила информацию о взрыве рядом с многоквартирным домом на улице Независимости в городе Гребенке. Предварительные данные свидетельствуют о том, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил гранату во дворе пятиэтажного дома. В результате взрыва находившиеся в беседе рядом трое местных жителей (1989, 1986 и 1992 годов рождения) получили травмы. Пострадавшие были доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.

Поліцейський заповнює протокол. Фото: поліція Полтавщини
Полицейский заполняет протокол. Фото: полиция Полтавщины

"При проведении первоочередных следственных действий мы установили, что к совершению преступления причастен 28-летний местный житель. По месту его жительства следователи провели санкционированный обыск, в ходе которого выявили и изъяли вещественные доказательства, направленные на экспертизу. Фигурант задержан в порядке статьи 208 процессуального кодекса Украины. В настоящее время ему уже доложено о подозрении в совершении двух преступлений и решается вопрос об избрании меры пресечения — содержания под стражей", — заявил начальник сектора полицейской деятельности №1 Гребенковского райотдела полиции Сергей Кудрик.

Подозреваемый обвиняется в хулиганстве с использованием специально приспособленного или заранее подготовленного предмета для нанесения телесных повреждений и незаконном хранении, приобретении боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения. В случае доказательства вины подозреваемому грозит от трех до семи лет заключения.

Место взрыва гранаты. Фото: полиция Полтавщины
Место взрыва гранаты. Фото: полиция Полтавщины

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